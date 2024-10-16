羅廷瑋問高官子女是否動員造冊　鄭英耀回無

藍委羅廷瑋。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月16日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”羅廷瑋於“立法院”教育及文化委員會中，針對全民防衛動員準備法及台“教育部”發放的學生同意書展開質詢，並詢問賴清德和其他高級官員子女在戰時是否會被動員造冊。台“教育部長”鄭英耀表示，“教育部”無法管轄海外學子的動員問題，並重申學校作為避難場所的重要性。



羅廷瑋首先詢問了鄭英耀有關“教育部”近期配合“國防部”發放高中生同意書的執行情況。鄭英耀表示，此同意書的發放是依據“國防部”的函令，並涵蓋所有高中以上學校。然而，羅廷瑋指出，有部分高中反映未收到此類文件，對發放數量及程序提出質疑。



羅廷瑋接著提及《全民防衛動員準備法》第三條，指出戰時全民力量應被統合以支援軍事作戰及緊急行動，並表示擔憂學生是否會在戰時被動員上戰場。他特別關注去年“國防部”曾預告的修法內容，提到滿16歲的高中生將納入造冊。儘管該修法未通過，羅廷瑋仍關心此次的同意書是否有男女區別，鄭英耀回應此同意書未區分男女，均一視同仁發放。



此外，羅廷瑋針對學校可能被用作避難場所提出了更進一步的擔憂。他警告若學校變為軍事設施或儲放武器的場所，將成為戰時轟炸目標，類似情況已在俄烏戰爭及以巴衝突中發生，對學校及學生安全構成威脅。鄭英耀則強調，學校的主要任務是教育，並不宜成為武器儲存地。



羅廷瑋接著詢問，台灣高級官員子女在戰時是否會被動員。他提到以色列高級官員的子女上戰場的例子，並詢問賴清德之子或是其他許多台灣官員的子女在國外求學是否在台灣戰時也會被動員。鄭英耀表示，海外求學的學生已非“教育部”管轄範圍，動員問題應由相關部會處理。



質詢的最後羅廷瑋強調全民防衛的重要性，但他也提醒“教育部”應加強與家長及社會的溝通，以免引發不必要的恐慌，尤其在涉及學校是否會在戰時承擔更多責任的問題上，需明確說明政府的立場與行動計劃。