郭智輝拋菲國蓋綠電廠　王鴻薇：雲豹早插旗

台“經濟部長”郭智輝（左）與藍委張嘉郡。（照:截自國會頻道直播畫面） 中評社台北10月16日電／台“經濟部長”郭智輝15日表示，由於部分地方政府對設置綠電態度不一，為了滿足台灣廠商的綠電需求，要和菲律賓合作建立太陽能、風能或地熱三種綠能電廠，再以海底電纜或船運帶回台灣。對此，國民黨籍“立委”王鴻薇則說，怎麼“雲豹能源”早就先一步插旗布局菲律賓太陽能？“台電跌倒，雲豹賺飽”現在台灣賺不夠，還要賺到菲律賓去嗎？



雲豹能源與民進黨新潮流系有深厚淵源，股票上市後一路飆漲翻倍，前綠委賴勁麟曾任董事長，並曾掛名另外雲豹能源18家相關子公司代表人。賴勁麟女兒賴品妤也曾任“立委”，今年改選時因爆出雲豹能源事件等，黯然落選。雲豹能源旗下三家子公司，過去幾年捐贈數百萬元政治獻金，其中八成給民進黨，且多數流向新潮流人士，被指為綠營小金庫。



郭智輝今天率領台電董事長曾文生及相關人員報告“我國電力能配比執行現況與未來規劃”。包括民進黨“立委”林岱樺、邱議瑩，國民黨張嘉郡等人追問菲律賓蓋電廠一事。



張嘉郡嘲諷，今天各報媒體頭版頭條都是做郭智輝有意去菲律賓蓋綠電廠的新聞，郭智輝是所有“部會”首長上頭版頭最多的；“經濟部長”是“我國”經濟總舵手，不能信口開口，把全民當傻瓜。



郭智輝回應表示，“對我發言感到抱歉”，不應該輕易在政策形成前，就輕易和大家分享他的想法，這點他比較沒有經驗，所以對他的發言感到抱歉，並承諾半年內再提可行性評估。郭智輝也強調，這是在印太戰略智庫論壇上有學者專家討論，是個人意見，還在意見交流階段，但仍重申這個議題是可以討論的。