藍縣市長許淑華張麗善黃敏惠推金馬聯名商品

南投縣、雲林縣、嘉義市政府16日合辦“三地共享閃耀金馬－金馬61聯名商品揭露記者會”，三縣市長同台出席活動，左起，張麗善、許淑華及黃敏惠。（中評社 方敬為攝） 中評社南投10月16日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠今天合體介紹三縣市入選今年金馬獎的指定聯名商品，3人化身直播主，現場“吃播”行銷彼此的優質農特產品，包括南投的鳳梨酥、雲林的花生、嘉義的米等。3人還自嘲，看見好吃的都不顧形象變“吃貨”，並開玩笑要媒體注意拍照，別把吃相拍醜了！逗得現場哄堂大笑。



南投縣、雲林縣、嘉義市政府16日合辦“三地共享閃耀金馬－金馬61聯名商品揭露記者會”，由南投縣長許淑華擔任東道主，在南投縣“半山夢工廠”舉行商品發布會，雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠親自率隊參加，場面熱鬧。



黃敏惠今天親率嘉義市農產業代表團，前往南投縣樹德半山夢工廠，參加“三地共享 閃耀金馬-金馬61聯名商品揭露記者會”，互相交流觀摩，藉此提升品牌競爭力。現場，嘉義市長黃敏惠與南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善3位女性縣市首長共同合體，發表第61屆金馬聯名伴手禮，並就永續城市發展視野下的食農教育進行討論，氣氛熱烈。



許淑華代表地主率先致詞表示，金馬獎為華語電影的年度盛事，近年在金馬活動期間，主辦單位會一併推廣台灣本土特色品牌，讓海內外的賓客除了參與金馬盛會，也能藉此體驗最地道的台灣風味。



許淑華說，今年南投縣、雲林縣、嘉義市攜手推出3款極具城市代表性的金馬聯名商品，包含品味南投與微熱山丘共同推出的“微熱山丘金馬限定禮盒”、雲林良品和虎尾鎮農會一起規劃的“粒粒深情正在花生 金馬聯名禮盒”、嘉市好店及三光米攜手打造的“嘉嚐改天吃飯金馬61聯名禮盒”，向海內外的金馬貴賓展示台灣的道地文化精髓。