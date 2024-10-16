高雄藍議員追問青年服勤調查　砲轟教育局

中正高工參加學校青年服勤同意書。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月16日電（記者 蔣繼平）媒體披露有高中發放“戰時狀態青年服勤同意書”，引發議論。中國國民黨籍高雄市議員李雅靜今天上午拿出兩份學校的調查意願同意書，指去年就開始調查，高雄市教育局卻一問三不知，也沒統計資料，她轟“都要戰爭了還不知道？”更酸“除了賴的子孫，藍綠都要上戰場，不用說清楚講明白嗎？”



針對有高中發放“戰時狀態青年服勤同意書”，“教育部長”鄭英耀昨表示根據“全民防衛動員準備法”，從去年調查學生意願，與戰事無關，是後勤上給予協助，全民“國防”人人有責。



高雄市議會第4屆第4次定期大會16日上午進行“教育部”門質詢。李雅靜針對此事質詢教育局“什麼是青年服勤？是指戰爭狀態嗎？什麼情況會被動員服勤？”教育局長吳立森回應“這是在特殊狀態之下。”李雅靜追問“所以是戰爭狀態嗎？”吳立森回答“戰爭也是特殊狀態”。



李雅靜表示，這個話題這兩天很火熱，根據“全動法”，“教育部長”昨天坦承從去年就有發放，調查表包含天災、戰爭等緊急狀況，是否有意願以專長來幫忙。李雅靜再問教育局“所以去年發放後調查意願結果呢？”由於吳立森不清楚，由教育局教官室校安室主任黃哲彬代答“意願會後再提供，因為還要再釐清。”



李雅靜聽了怒批“教育局一問三不知，都要戰爭了還不知道什麼情況？”



李雅靜表示，執政的民進黨口口聲聲說不會戰爭，但是賴清德上任後把台灣帶到兵凶戰危的地步，規劃40萬民力還不夠用，還要把16歲以上孩子推到前線。李雅靜更酸，這樣的調查，“除了賴清德子孫以外”，不論藍綠全數都要上戰場。她要求教育局應該要公開向學生、家長說清楚。



李雅靜再問“有沒有強制力？”吳立森回答“只是調查，沒有強制力。”



李雅靜最後表示，若沒有被爆料，衹有學校知道，根本是偷偷來的。調查對象16歲以上且不分男女，這攸關“國家”大事，孩子未來，未成年需家長同意，她強調學校教職員不能強迫簽署，家長、學生其實可以選擇不填，都要說清楚講明白。