九大公股銀行董總到齊　“立委”現場點名起立

左起“財長”莊翠雲、“金管會”副主委陳彥良。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月16日電（記者 張穎齊）“立法院”財政委員會16日邀請“財政部長”莊翠雲率所屬機關首長暨公營事業董事長、總經理列席業務報告並備質詢，九大公股銀行董總全到齊，“立委”也在現場點名起立，不過並未請上台備詢，幾乎都由莊翠雲來進行答詢。



九大公股包括台灣金控、台灣土地銀行、合庫金控、第一金控、華南金控、彰化銀行、兆豐金控、台灣中小企業銀行、中國輸出入銀行。



今日出席的公股銀行董總等級相關機關首長，包括莊翠雲、台灣金融控股兼台灣銀行董事長凌忠嫄、總經理施瑪莉、台灣土地銀行董事長何英明、總經理張志堅、兆豐金融控股兼銀行董事長董瑞斌、總經理蕭玉美、第一金融控股兼銀行董事長邱月琴、總經理方螢基、李嘉祥、華南金融控股兼銀行董事長陳芬蘭、合作金庫控股兼銀行董事長林衍茂、總經理蘇佐政、彰化商業銀行董事長胡光華、總經理周朝崇、台灣中小企業銀行董事長劉佩真、總經理李國忠、中國輸出入銀行理事主席戴燈山、總經理謝富華、台灣菸酒董事長湯期安、台灣金聯資產管理總經理郭文進、台灣金融資產服務董事長陳美如、台北金融大樓（台北101）董事長賈永婕、“金管會副主委”陳彥良、台灣證券交易總經理李愛玲、證券櫃檯買賣中心董事長簡立忠等。



民進黨籍“立委”郭國文、王世堅質詢時，都有請九大公股銀行董事長起立讓大家看一下，隨即針對關心的財政議題質詢莊翠雲。尤其針對“青年安心成家購屋優惠貸款”（簡稱青安貸款）多有指教。



中國國民黨籍“立委”李彥秀、王鴻薇等則要求莊翠雲，針對賴清德希望打造亞洲資產管理中心，完全執政要完全負責，新青安也要避免大炒房。莊翠雲則答詢“財政部”、金融產業都會有彈性作為面對挑戰。