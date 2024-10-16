台高中生服勤調查　許淑華：反映台海風險

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投10月16日電（記者 方敬為）家長向媒體爆料，某高中發放“戰時青年服勤同意書”，引發議論。中國國民黨籍南投縣長許淑華今天對此表示，雖然“教育部”澄清，衹有協助後勤，未支援軍事行動，但相關舉措也間接反映台海嚴峻，兩岸衝突風險，政府才要依《全民防衛動員準備法》進行相關整備，她認為，“賴政府”應設法緩和兩岸情勢，安定民心。



有媒體接獲家長爆料，某間高中發放青年服勤同意書，上面註明依據《全民防衛動員準備法》，疑似動員戰時高中學生自願參加後勤工作，引發家長疑慮。“教育部長”鄭英耀對此澄清，全民防衛動員準備法的精神就是，希望“全民國防人人有責”，在高中職法令頒布後，過去的做法就是高中職以上的學校自動就學生編組，這些同意書完全跟戰事無關，主要是在後勤上做一些協助。



許淑華16日出席“三地共享閃耀金馬－金馬61聯名商品揭露記者會”，會後針對學校發放“青年服勤同意書”受訪表示，雖然“教育部”對外說明，並非要求高中生支援軍事作戰，而是協助後勤工作，但是無論是上戰場也好，或者是在後勤協助，都顯示出台海兩岸當前確實是處在相對危急的狀態，否則政府也沒必要依據相關法令調查青年服勤意願。



許淑華提到，解放軍14日無預警對台發動圍島軍演，國際間都在關切台海形勢，密切注意兩岸發生衝突的可能性，對照近來民進黨政府推動“全社會防衛韌性委員會”，要培訓40萬民力投入軍事支援，到現在傳出連高中生可能都要參加後勤工作，相信社會大眾都能感受到明顯的緊張氣氛。