101董座賈永婕備詢處女秀　輕鬆過關

101董座賈永婕出席財政委員會備詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月16日電（記者 張穎齊）“立法院”財政委員會16日邀請“財政部長”莊翠雲率所屬機關首長暨公營事業董事長、總經理列席業務報告並備質詢，九大公股銀行董總全到齊，熱鬧滾滾。藝人出身的新任台北金融大樓（台北101）董事長賈永婕，首次備詢處女秀，受到矚目。不少“立委”質詢雙十節煙火議題，未多加為難，氣氛輕鬆。



現年50歲的賈永婕曾任模特兒、節目主持人，英國科芬特里大學傳播學系畢業，丈夫為德杰集團董事長王明德之子王兆杰，現為台北101第6任董事長，是繼台北101首任董事長陳敏薰後，又一位美女董座。



今日出席機關首長以及公股銀行董總，包括“財長”莊翠雲、台灣金融控股兼台灣銀行董事長凌忠嫄、總經理施瑪莉；台灣土地銀行董事長何英明、總經理張志堅；兆豐金融控股兼銀行董事長董瑞斌、總經理蕭玉美；第一金融控股兼銀行董事長邱月琴、總經理方螢基；華南金融控股兼銀行董事長陳芬蘭；合作金庫控股兼銀行董事長林衍茂、總經理蘇佐政；彰化商業銀行董事長胡光華、總經理周朝崇；台灣中小企業銀行董事長劉佩真、總經理李國忠；中國輸出入銀行理事主席戴燈山、總經理謝富華。以及台灣菸酒董事長湯期安、台灣金聯資產管理總經理郭文進、台灣金融資產服務董事長陳美如、台北金融大樓（台北101）董事長賈永婕、“金管會副主委”陳彥良、台灣證券交易總經理李愛玲、證券櫃檯買賣中心董事長簡立忠等。



初次踏入政壇，也初次備詢的賈永婕一到場就引起媒體追逐，一開始有點小緊張，隨後就泰然自若。



中國國民黨籍“立委”賴士葆、民進黨籍“立委”郭國文、李坤城、台灣民眾黨籍“立委”黃珊珊等人都先後質詢賈永婕，全都聚焦在雙十節煙火，但問答都相當輕鬆，一旁的“財長”莊翠雲也笑容滿面。