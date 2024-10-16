101美女董座賈永婕現身“立院”　媒體追逐

台北101董事長賈永婕受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月16日電（記者 張穎齊）針對賴清德的祖國論、“新兩國論”等，女藝人出身，新任台北金融大樓（台北101）董事長賈永婕16日“立法院”備詢處女秀受訪回應表示，她認為“中華民國主權”完全沒有任何狀況。



現年50歲的賈永婕曾任模特兒、節目主持人，英國科芬特里大學傳播學系畢業，丈夫為德杰集團董事長王明德之子王兆杰，現為台北101第6任董事長，是繼台北101首任董事長陳敏薰後，又一位美女董座。



賈永婕日前在美國芝加哥參加馬拉松賽跑，今早6點才從美國返抵台北，就趕到“立法院”財政委員會備詢，她背著價值新台幣12萬元的DIOR名牌包，白上衣，粉色裙子，成為財委會嬌點，吸引大批媒體採訪。



對於她赴美3天急返台？賈永婕笑說，本來是請假，今早6點趕回來，機票雖有點滿，但她老公願意大失血幫助她趕回來，這次只美國3天，她就平常心來備詢，有心理準備會被“立委”點名，所以特別趕回來，沒點到她甚至會有點寂寞，沒有那麼緊張。



她還說，現在每天都穿得很正經，台北101雙十節煙火辦得很用心，往年是衹有小小點燈，今年走出一大步，很創新、有話題，入館人數增加56%，觀景平台人也很多人、增加2倍，信義計劃區人潮非常多，是共榮的狀態。



對於“立委”質詢時說要幫賈永婕找辦活動的財源，賈永婕笑說，感謝“立委”們對她很照顧，若預算增加多一點，明年會更精采。