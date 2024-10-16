罷免潮喊停？林右昌：罷免扳回席次要慎重

林右昌今天接受周玉蔻專訪。（取自寶島聯播網） 中評社台北10月16日電（記者 黃筱筠）基隆市長謝國樑罷免案不通過，但黨內仍有綠委建議要對國民黨發起大罷免潮。前基隆市長、民進黨秘書長林右昌今天接受專訪時表示，罷免非民主政治常態，用罷免去扳回席次，要非常慎重，這個角度不是很健康，民進黨從來沒有發動罷免案，也沒有聽到這樣的討論。



林右昌說，台灣4年一次大選，比較期待的是大家團結，對內競爭、對外團結，這是大家要共同面對的考驗。



林右昌今天接受“新聞放鞭炮”廣播節目主持人周玉蔻專訪。他說，謝國樑罷免案是公民團體發起，基隆是藍大於綠選區，這次投出近7萬票同意罷免，很不容易；罷免案與一般選舉不一樣，罷免不是選戰，而是一個人的武林，重點在於被罷免人的表現，有些人稱民進黨因市長“立委”選輸而發動罷免，這種說法太離譜，因為罷免比大選更困難。



林右昌說，國民黨傾全黨之力介入罷免，“不只是固樑、背後是固朱（朱立倫）”，因為明年5月就是國民黨主席改選。



林右昌表示，民進黨從頭到尾都沒有介入這次罷免，民進黨也從沒有發動過罷免案，民進黨衹有反罷免，過去黃捷、陳柏惟罷免案都是國民黨提的。



他說，真正介入罷免的是國民黨，這背後不是固樑而已，更多的是“固朱（朱立倫）”，因為國民黨明年5月有黨主席選舉。國民黨傾全黨之力，投入那麼多資源車輪戰，把扭曲抹黑的事情重覆講100次，把白的抹成黑的，這是固朱不是固樑，若只是固樑，國民黨不必費這麼大勁。



周玉蔻追問，黨內有人建議發動罷免潮，希望有機會讓民進黨在“立法院”席次過半，否則會被藍白陣營牽著鼻子走。林右昌表示，罷免不是民主政治常態，用罷免扳回席次，這個角度不是很健康，民進黨從來沒有發動罷免案，也沒有聽到這樣的討論。



林右昌說，台灣是民主“國家”，4年一次大選，比較期待的是大家團結，對內競爭、對外團結，這是大家要共同面對的考驗。