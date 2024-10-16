參選新北市長？林右昌：不回答假問題

周玉蔻專訪林右昌，有一段追問基隆市長誰要選，讓林右昌臉色一陣嚴肅。（取自新聞放鞭炮） 中評社台北10月16日電（記者 黃筱筠）基隆市長謝國樑罷免案未通過，外界點名前基隆市長、民進黨秘書長林右昌要負起責任，並說林要選新北市長恐怕沒機會了。林右昌今天接受媒體人周玉蔻專訪不斷被逼問，要不要選新北市長的議題，林最後則說，“你一直挖坑給我跳”、“你問過我很多次，我不回答假問題”。周不死心還是問，你要選市長要先辭秘書長？林則回答，“我不會回答這個問題”。



林右昌今天接受“新聞放鞭炮”廣播節目主持人周玉蔻專訪。



周玉蔻從基隆市長罷免案談起，她還不斷點名前民進黨“立委”高嘉瑜去基隆蹭熱度，林右昌聽到周玉蔻批評時臉色嚴肅沒有表情。



周玉蔻說她是基隆人，成者為王敗者為寇，罷免贏不了就贏不了，下次要光復政權。林右昌則說，要滴水穿石。周玉蔻又問“水滴在哪？”有一個女生每次都在台北叫叫叫，不要讓投機份子去基隆，高嘉瑜有去替基隆市長罷免站台嗎？要有感人的候選人，不能都是耕耘地方或是台北投資份子去蹭熱度。如果這樣民進黨或是台派的支持者不會支持民進黨基隆人選。



林右昌一聽周玉蔻點名高嘉瑜則說，不要特別點名某個人，地方提名都有遊戲規則。周玉蔻也說，要選就搬回基隆去長期耕耘？林右昌又說，不要特別去講某個人，他講的是制度。



周玉蔻又回嗆說，有制度沒人沒有用？你們現在培養誰？基隆市議會議長童子瑋會是下一屆人選嗎？林右昌說，任何人都有機會。



周玉蔻則說，你講這個會被罵？要有夠條件、耕耘，有希望的人。名單上要給大家一個人選，你又不選？林右昌回應說，我們有初選制度，不用現在確定這個事情，等明年初選機制出來在討論。



周玉蔻說，賴清德跟童子瑋有親戚關係，有沒有一定要讓他選的壓力？或是不讓他選的壓力？



林右昌仍強調，要透過初選機制讓人選出來才是正道，“我過去也是這樣出線”。



周玉蔻還說，“你是怕輸不回鍋選？”林右昌表示，黨要有人才去投入地方選舉。



周玉蔻點出，你就是要選新北市長？林右昌說，“不要挖坑給我跳，你問過我很多次，我不回答假問題，謝謝”。



周玉蔻不死心再問，你要選要辭秘書長？林右昌仍說，“我不會回答這個問題，民進黨就是有初選機制”。周玉蔻說，有人跟她說你一天到晚去新北？林右昌說，他去新北還有其他行程。



周玉蔻最後則說，你回答新北跟基隆答案很不一樣？林右昌則尷尬說，“你一直挖坑給我跳”。周玉蔻還下結論說，“林右昌沒有否認要選新北市長”，林則說“那是你說的，不是我說的”。

