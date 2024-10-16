藍議員陳玫娟批賴：讓孩子處在備戰恐懼中

國民黨高雄市議員陳玫娟。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月16日電（記者 蔣繼平）中國大陸14日圍台軍演剛落幕，就傳出台灣高中發放“戰時服勤同意書”，引起議論。中國國民黨高雄市議員陳玫娟接受中評社訪問表示，兩岸情勢緊張，這已引起多少家長及孩子的擔憂。賴清德滿足自己的意識形態與政治立場，卻讓老百姓來承擔，連孩子的未來處在危險與恐懼，甚至要灌輸備戰的氛圍，真的是很不應該。她呼籲不要再向對岸做挑釁，維持和平才是對兩岸最好。



陳玫娟，前高雄市議會副議長陳清玉之女，傳承家族政治香火接棒政治參選，已任6屆議員，在左楠地區有不錯實力。



媒體披露有高中發放“動員戰時狀態學生自願參加後勤工作意願調查表”，還註明依據“全民防衛動員準備法”，遭質疑是動員高中生戰時自願參加後勤工作，引發議論。



由於大陸解放軍東部戰區聯合利劍-2024B”軍事演習14日才剛落幕，陳玫娟表示，這件事引起許多家長及學子的憂慮，造成多少家庭面臨備戰氛圍的恐懼，執政的賴清德知道嗎？甚至“教育部長”鄭英耀昨天還講一句“全民國防人人有責”，真的是讓全網炸鍋。請問真的若要打仗，民進黨政府官員及小孩是不是會站在第一線呢？還是都送海外去了？



陳玫娟表示，真的不懂“賴政府”在想甚麼，兩岸搞得情勢緊張，等於讓這些求學中的孩子，未來處在危險與恐懼之中，這對未來的主人翁發展是正向的嗎？政府應該是讓孩子對未來抱有希望，而非處在備戰的氛圍。