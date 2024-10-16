白營轟綠高官圖利光電弊案　大搞雙標

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月16日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，16日被5度提訊。民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、“立委”張啟楷16日針對力暘光電弊案，痛批台南地檢署抓小放大、鋸箭起訴，並點名民進黨籍台南市長黃偉哲與時任“經濟部長”王美花圖利力暘集團卻遭縱放，與柯案對照是雙重標準。



黃國昌、張啟楷、“立院”黨團主任陳智菡今日在黨團開“民進黨政府圖利力暘光電弊案 鋸箭起訴、縱放高官”記者會。



黃國昌質疑，力暘違法取得台南七股的電業籌設許可，不法獲利高達新台幣91億元，但竟然僅起訴時任台南市經濟發展局長陳凱凌以及“經濟部”能源局光電組長林文信，沒有長官許可，難道陳凱凌跟林文信能隻手遮天？為了避免農地破碎化，“農委會”（現“農業部”）2020年8月1日頒布“小二甲禁令”，禁止2公頃以下的農地變更做光電。請問“經濟部”與南市府，力暘集團到底符合“小二甲禁令”三項但書的哪一項例外？為何可以核准電業籌設許可？完全是明確的違背法令。



黃國昌說，明知違法的力暘，卻在前民進黨中執委、英系的郭再欽居間安排下，由力暘負責人古盛煇拜會黃偉哲，黃偉哲對其建議照單全收，不僅撤換當初反對的承辦科長，更同意改行聯審制。黃國昌也出示最後核准公文，顯示是由黃偉哲親自決行，力暘從頭到尾都是違法的申請，為何古盛煇拜會完黃偉哲後就核准？