朱立倫喊話賴別再推惡罷　一起修法完善制度

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月16日電（記者 張嘉文）針對13日中國國民黨基隆市長謝國樑罷免案未通過，國民黨主席朱立倫今天下午在中常會上表示，希望民進黨主席賴清德、民進黨秘書長林右昌要遵守諾言，台灣不要再搞惡罷，因為罷免並非民主常態，也不健康。朝野應該在“立法院”共同支持修法，讓罷免制度更加完善與周延。



謝國樑罷免案雖落幕，但朝野持續對立，外界認為明年還是會有“立委”“大罷免潮”，民進黨“立委”許智傑日前接受專訪提出“7地區9立委的國民黨危險名單”，揚言明年還是會有大罷免潮。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中對此表示，林右昌今天接受媒體訪問時提到，罷免並非民主常態，想要透過罷免增加席次的角度不是很健康，但他要請問，這半年來把基隆市搞得天翻地覆，讓基隆不得安寧，林右昌不是始作俑者嗎？不是林右昌在背後操盤的嗎？一開始打著公民團體旗幟，動員民進黨基隆市議員，包含推動連署過程，最後到全台都能收到簡訊、網路訊息，這些資源是哪來的？誰不知道就是林右昌在當操盤手總動員。



朱立倫說，希望賴清德、林右昌遵守諾言，台灣不要再搞惡罷，朝野應該在“立法院”共同支持修法，讓罷免制度可以更加完善周延，才能回歸台灣的民主正道。民進黨千萬不要嘴巴說一套，在背後又搞七捻三，更不要忘了基隆罷免案是誰搞出來的，全台灣的人都知道。



朱立倫強調，希望大家讓民主回到正軌，朝野一起就事論事。他指出，國民黨的態度很清楚，只要民進黨還要亂、要搞惡罷，國民黨就一定不會畏戰、拒戰。



朱立倫也感謝所有基隆鄉親的智慧與決心，最後大家選擇了善與愛，止住了惡，再一次守住台灣民主。