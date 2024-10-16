馬文君促“賴政府”大方喊：十萬青年十萬軍

馬文君嘲諷，要民進黨政府大方一點，比照當年對日抗戰，喊出“十萬青年十萬軍”。（馬文君臉書） 中評社台北10月16日電／針對台灣高中發放“戰時狀態青年服勤同意書”，引發家長恐慌，台“教育部長”鄭英耀15日說明，據《全民防衛動員準備法》，去年調查學生意願，跟戰事無關，是天災時在後勤給予協助。對此，中國國民黨籍“立委”馬文君16日表示，要民進黨政府大方一點，乾脆喊出“十萬青年十萬軍”。



藍委馬文君16日在臉書發文指出，去年初好不容易擋下全民防衛動員法修法，當時的修正草案，要把精神動員，改成教育動員。同時，還傳出“教育部”積極邀集地方教育主管開會，要制定“青年服勤動員計劃”，把16歲以上學生，不分男女，造冊至全民防衛動員資訊整合系統，組成學校青年協勤大隊和青年防護團，戰爭時可能投入城鄉戰。



馬文君表示，結果在民意反彈，與大選壓力下，“國防部”宣佈暫緩修法，“教育部”也連忙解釋不會參戰。但沒想到，修法暫緩，仍傳出全台高中以上學校，正在發放所謂“青年服勤同意書”。



馬文君批評，消息一出，“教育部”再度澄清，只是調查意願，就算參加，也是社區疏散，物資發放等後勤任務。但是，“賴政府”，民進黨政府，唬弄全民，那是罄竹難書。選前，賴清德說義務役不用上戰場，結果義務役不但要上戰場，接近半數會被編進海岸守備旅，戍守砲火第一線。選前，賴清德說他當選，兩岸戰爭風險最低，但這不需贅述，老百姓心中自有一把尺。



馬文君嘲諷，現行民防法確實有編組學生支援軍事勤務的法源依據，不如就請民進黨政府大方一點，乾脆就喊出如今抗中情勢嚴峻，不下於當年抗日，也要比照來個“十萬青年十萬軍”。這樣，至少民眾對於當前台海的局勢，不會懷抱幻想，心存僥倖，生於憂患，死於安樂。