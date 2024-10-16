郭智輝拋菲國蓋綠電廠　朱立倫：笑話當真了

國民黨中常會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月16日電（記者 張嘉文）台“經濟部長”郭智輝15日表示，為了滿足台灣廠商的綠電需求，要和菲律賓合作建立太陽能、風能或地熱三種綠能電廠，再以海底電纜或船運帶回台灣。對此，中國國民黨主席朱立倫今天下午在中常會上表示，這既不可靠，也影響“國家安全” ，透過300公里海纜從菲律賓把電輸送過來，根本就是捨近求遠。國外專家把這當成笑話來看，沒想到“賴政府”竟然當真了。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中發表談話時，針對電價問題表示，從民進黨政府關掉核電廠以來，至今電價已經上漲了66%，這種情況下物價怎麼可能不漲？根據台電的公告，核電成本每度新台幣1.1元，天然氣發電每度3.4元，綠電每度5.2元，這是一個簡單的算數問題。



朱立倫說，民進黨擴充大量綠電，當然就要漲電價，否則就是由全民補貼。“立法院”已收到今年追加預算以及明年度預算總共要補貼台電2000億元，這個預算國民黨絕對不能讓它通過，因為這是由全民來買單，每位民眾要付出9000元，這應該由民進黨自己吞下。



朱立倫強調，台灣缺電是事實，這不只是經濟問題，也是“國家安全”問題。過去他和外賓討論此問題時，都說笑稱，難不成台灣真的要從菲律賓買電？外賓也都當笑話來看，沒想到“賴政府”竟然當真了。



朱立倫說，不論從建置成本，發電成本，輸電成本或風險承擔來看，從菲國來的電每1度電要多少錢？他相信美國、歐盟、日本的朋友都已經提醒民進黨，錯誤政策不要因為意識型態而卡住。他並呼籲賴清德要跨越意識型態，以全民為念，如果再搞出高物價、高房價，年輕人又低薪，最後受害的只是全民。



朱立倫提到，郭智輝來自產業界，從菲律賓購電是否可行，郭不會不瞭解，他希望郭智輝千萬不要因為官位，而做出連自己都不相信的事。