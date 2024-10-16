台灣在菲律賓蓋電廠？林伯豐：能源政策錯誤

三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐。（中評社 資料照） 中評社台北10月16日電／“經濟部長”郭智輝15日表示將在菲律賓投資建設電廠，並將綠電運回台灣，引發外界譁然。三三會理事長、台玻董事長林伯豐16日表示，蓋綠電廠沒有問題，但輸送回台是絕大的問題。



林伯豐認為，問題的根源仍是台灣未執行“核綠共存”，導致無論一般發電、綠電都面臨缺電問題，“台灣的能源政策是錯誤的，應該要及時修正”。



三三會今日舉行10月例會，由理事長林伯豐主持，並邀請中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈以“東協新版圖與新情勢”發表專題演講。



綜合台媒報導，林伯豐指出，對到日本、菲律賓蓋電廠，再拉電纜把電輸回台灣，但是電纜如果沒有依附在油管、天然氣管進行輸送，難度相當高。由於台灣與菲律賓過去都沒有建置油管、天然氣管，因此要如何把電輸回台灣是相當重要的問題，應該要思考清楚，而台灣應該要靠自己的能源管道。



針對電價上漲議題，林伯豐強調，在台灣的產業中許多是用電重要客戶，特別是電子產業。如果台灣缺電或是台灣電價高漲，恐怕會讓企業外移。他認為電力是全體製造業所需面臨的問題，希望政府可以協助產業度過難關。



對於大陸發動圍台軍演，林伯豐提醒，對岸的軍費、人數和武器科技都比台灣進步，這是無可否認。所以，台灣應避免戰爭發生，不僅是人民，特別是企業界最重視的問題。



大陸將根據對台貿易壁壘調查結論，採取進一步的貿易行動。林伯豐建議，希望海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）能繼續存在，對於部分取消的問題，希望透過兩岸交流來交涉，不能中止、讓ECFA恢復，是政府應該負責的事情。



另外，中國大陸近期推出的一連串刺激經濟的政策。林伯豐認為，台商在對岸的投資，近年來有6成賺錢，刺激經濟政策對中國的公營企業有幫助，對岸的經濟好，台商才能好。應該從好的角度來看待，希望大陸經濟發展順利，台商才能跟著受益。