蔡英文訪美？蔡明彥：都會密切注意

蔡明彥。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月16日電／美國媒體報導蔡英文結束訪歐行程後，擬赴美國訪問。蔡英文辦公室表示，相關未經證實的引述及報導，無法評論。台“國安局長”蔡明彥今天表示，卸任“總統”不管去哪個國家，“國安局”對地點、路線等等，都有密切注意。



蔡英文卸任後首次出訪，除了在捷克公元兩千論壇發表演說外並且訪問法國巴黎，同時傳出可能訪問比利時歐盟總部，美國媒體進一步報導蔡英文將在結束訪歐行程後不久訪問美國。



綜合台媒報導，蔡英文15日結束訪問捷克行程後，已啟程前往巴黎。美國政治新聞媒體Politico今天報導，2名知情人士告訴NatSec Daily，蔡英文結束歐洲行後，預計在未來幾周內訪問美國。蔡辦表示，相關未經證實的引述及報導，無法評論。對於來自各國的邀訪，未來將基於整體規劃安排出訪；並在適當時間對外說明。



中國國民黨籍“立委”洪孟楷今天在“立院”“外交國防委員會”詢問，蔡英文可能訪問美國，對岸是否發動反制措施？蔡明彥表示，蔡英文辦公室還沒有說明訪美行程，“國安局”不方便評論。



面對“立委”追問，蔡明彥說，“國安局”基於法律權責必須提供卸任“總統”安維保護，對於出訪的地點、路線等等，“國安局”都有密切注意。