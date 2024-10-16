王世堅痛罵“財長”不改稅制　不如讓賈永婕當

綠委王世堅爆氣痛罵台“財政部長”莊翠雲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月16日電（記者 張穎齊）“立法院”財政委員會16日邀請台“財政部長”莊翠雲率所屬機關首長暨公營事業董事長、總經理列席業務報告並備質詢。民進黨籍“立委”王世堅火力全開，痛批莊翠雲是少數蔡英文政府留任到“賴政府”的官員，卻恃寵而驕，不合時宜的五大稅制遲遲不改，“財長”位置不如換台北金融大樓（台北101）董事長賈永婕來當。



王世堅質詢時再度爆氣，痛批“財政部”針對五大不合時宜的稅制堅決不改，包括娛樂稅年稅收16至18億元新台幣，印花稅年稅收157億、汽車關稅年稅收191億、機車貨物稅年稅收50億、保健品關稅年稅收26億，必須要調整，別再墨守成規、抱殘守缺。



王世堅怒轟，莊翠雲是恃寵而驕，是蔡政府少數留任到“賴政府”的“部長”，其他人已拍拍屁股，莊翠雲以為自己有特殊才能，被破格肯定、留任，但他已觀察莊翠雲很久，莊遲遲不改不合時宜的稅制，談了一個會期還不調整。



王世堅批，另外比如富人稅的替代財源在哪裡？莊翠雲說要找財源，找到了嗎？完全沒有，那“財政部長”位置倒不如給賈永婕當，或給“國庫署長”陳柏誠來當，賈永婕來當也很可以，賈夠年輕、有衝勁，願意聽進意見去研究，不知莊翠雲有沒有聽到？不懂莊的心態是什麼。



賈永婕聽聞王世堅提到她，對王雙手合十、苦笑鞠躬。