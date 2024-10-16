羅文嘉訪馬祖砲兵陣地　稱射程至黃岐半島

海基會秘書長羅文嘉參訪馬祖短坡山砲兵陣地。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社馬祖10月16日電（記者 鄭羿菲）海基會秘書長羅文嘉率媒體採訪團赴馬祖，16日上午登大坵島拋出“想送福州一對梅花鹿”，下午參訪位於北芉的馬祖短坡山砲兵陣地與坑道，觀看炮兵班操演砲擊訓練，該地可眺望北竿機場。當地駐軍說明，砲擊範圍到中國大陸黃岐半島沿岸。



對於上午強調兩岸和解，下午參訪軍事單位，羅文嘉回應，兩者並不衝突，而是互為犄角，沒有實力做後盾，一直談和平也沒有用，我們要有所準備，但並不代表要發生衝突。



馬祖北竿短坡山據點在2020年11月對外開放成為觀光熱點。短坡陣地碉堡位於北竿機場西南側的花崗岩崖壁巨岩間，海拔高度約80公尺，西北邊有壁山、西邊有芹山，正好擋住短坡山面向大陸的方向，因此在兩岸對峙“單打雙不打”的時代，大陸無法觀測砲口火光，以準確修正砲擊彈著點，成為北竿反砲戰的主力。



短坡陣地內部署4門火砲，包括2門M115八吋榴彈炮、2門155加農砲，射程可達16.8公里，砲擊範圍可以打到大陸黃岐半島。不過，開放觀光的僅有1門八吋榴彈炮陣地，其餘並未開放拍攝。M115八吋榴彈炮為美制火砲，二戰期間大量生產，服役歷史至今已超過半個世紀。



站在短坡陣地內向外眺望，可看到北竿遼闊視野，包括北竿機場、坂里沙灘、午沙港、壁山等景，所處制高觀察點，能掌握馬祖列島海域狀況，曾是非常重要的軍事據點。



海基會率媒體團15日、16日赴馬祖採訪，有19家媒體、26位記者隨行。陸委會副主委梁文傑，及經濟處、聯絡處等5位官員出席；海基會則有8人參與，包括海基會秘書長羅文嘉，及文教處、綜合處等相關工作人員。