桃園首座公立動物醫療中心年底啟用

桃園市犬貓市區認領養中心附設動物醫療中心，地點在南昌公園寵物園區。（桃園市農業局提供） 中評社桃園10月16日電／桃園市政府要成立全台第一家公立（市立）犬貓寵物醫院。桃園市農業局長陳冠義16日上午在議會答詢表示，地點在南昌公園寵物園區，定位為犬貓市區認領養中心附設動物醫療中心，目前正招標營運團隊和採購儀器，預訂年底前啟用。



陳冠義說，公立寵物醫院會以從中心認領養的犬貓優先，下階段再考慮開放一般民眾帶寵物就醫，提供親民醫療服務減輕負擔。



國民黨籍桃園市議員凌濤質詢指出，“農業部”統計桃園市近10年寵物增加16隻數字很大，市府在市區開設領養中心和附設醫院，要設法提高認養率，同時提供完善的醫療設備包括復健池。



藍市議員黃敬平要求寵物醫院再升級為市立動物醫院，就像台大醫院旁的動物醫院，雖然目標很高但並非不可能，甚至可以和台大醫院合作。民進黨籍市議員黃瓊慧強調市府不只要做好領養和醫療工作，也應該在桃園國際棒球場樂天主場，規畫寵物區讓球迷可以帶寵物看球成為常態。



陳冠義和動保處長王得吉表示台大包括教授級獸醫，等級和規模很高，市府要難以比照辦理。面對藍、綠、無黨籍多位議員質詢寵物收容、領養和醫療問題，副市長王明鉅認為桃園10年增加16萬寵物相當驚人，確實要要正視寵物認領養和醫療資源問題，要做得更好，會朝這方向努力。