韓國瑜明召集協商　朝野決戰總預算

韓國瑜會見“世台聯合基金會訪問團”一行人。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月16日電（記者 楊騰凱）“賴政府”明年度總預算遭到在野杯葛，目前卡關當中。“立法院”今日下午發布行程通知，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜明天將針對總預算案召集朝野協商，總預算案能否在周五院會付委，要視協商結果而定。韓國瑜今日下午被問到對協商是否有信心？他僅說謝謝，未多表達意見。



明年度“賴政府”總預算遭藍白聯手封殺，原因有三點。第一，“立法院”先前修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元。第二，“立法院”決議公糧收購價格由26元提高至31元。第三，“立法院”決議健保點值也從1點0.9元調高至0.95元。但這三項修正“行政院”都沒有編入明年度總預算，引發在野強烈不滿。



藍白已經四度在“立法院”封殺總預算案，目前總預算案遲遲無法付委。



不過昨日“立法院”召開程序委員會，決定星期五院會議程，藍白技術性讓議程保留至周五院會當天決定，等於是保留空間讓韓國瑜召集朝野協商，視協商結果再決定星期五要不要讓總預算案排入院會，並於當天付委。如果“賴政府”釋出善意，在野不會杯葛總預算案到底。



“立法院”今日下午發布通知，韓國瑜明將召集朝野協商，議題有四項，包括明年度“賴政府”總預算案、“考試院”人事同意權、邀“行政院”進行“賴政府”能源配比及電價政策專案報告並備質詢”案，以及國民黨團提議的《公職人員選舉罷免法》部分條文修正案。



韓國瑜今日下午會見“世台聯合基金會訪問團”一行，會前媒體提問，對於明天朝野協商是否有信心？韓國瑜並未多做回應，僅說謝謝。