黃國昌稱賴當“立委”也曾提案加預算　綠否認

民進黨團幹事長吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月16日電（記者 黃筱筠）針對明年度政府總預算案持續卡關，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜預計明天召集朝野協商，台灣民眾黨團總召黃國昌今嗆，2005年“立法院”修《老年農民福利津貼暫行條例》時，時任民進黨團幹事長賴清德也有提案，“行政院”一樣將隔年總預算案修正案送“立院”併案審議，大酸“賴清德委員親自示範綠能你不能”，並質問卓榮泰“賴清德有沒有“違憲”？”



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天在中常會受訪指出，黃國昌就是黃一半，民進黨打臉他是指鹿為馬，2011年老農津貼提到1千元是有“行政院”版，黃國昌被打臉後，又翻箱倒櫃2005年案例，他們要再次打臉黃國昌。



吳思瑤說，2005年是民進黨執政，當時要提高老農津貼，是先以“立委”針對老農津貼提升提案。事前有和行政部門磋商，沒有違反“憲法”、預算法。根據預算法第91條，有提到必須經與行政部門討論且必須找到合適財源，當時黨團與“行政院”有共識，由黨團提出增加老農津貼1千元，黃國昌就是見樹不見林，常常講出錯誤事實。



黃國昌也指出，看到民進黨團說2011年“立法院”修《老年農民福利津貼暫行條例》增加1000元，是國民黨委員先提，“行政院”也有提版本，批評他話只講一半。他大酸，“這種蒼白無力的辯護，真的是笑死人！”