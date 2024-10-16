柯建銘再缺席中常會　吳思瑤：希望他趕緊好

吳思瑤提到柯建銘因為腳傷再度缺席中常會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月16日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天在中常會後表示，黨團總召柯建銘因為腳傷今天再度缺席中常會，大家在會中都非常關心他，希望總召趕緊好起來。



柯建銘上週五有出席“立法院長”韓國瑜邀集的“和解飯”，但當時因腳開刀，出席時有拄拐杖。柯今天再度缺席中常會。



吳思瑤說，她在中常會也報告“立法院”相關議題，“立法院長”韓國瑜明天將主持朝野協商討論總預算。黨團都希望合法、合憲會有解方，希望大家各退一步。



她也說，明天發出的朝野協商通知，第四案是《公職人員選舉選罷法》，選罷法目前應該是在黨團協商階段，並非需要韓國瑜協商的法案，難道韓國瑜想協商就協商嗎？不想協商的就拖嗎？應該以民生、總預算案優先。



吳思瑤表示，不解選罷法列入第四案，能否協商討論到，“為什麼韓國瑜搞政治議題協商這麼積極”。



吳思瑤也說，大家也關心柯建銘腳傷要趕快好起來。



“立法院長”辦公室目前發出協商通知為：一、研商有關“114年度‘中央政府’總預算案（含附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分）”及“‘中央政府’前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案”、“113年度‘中央政府’總預算追加預算案”（民進黨黨團提議）二、研商有關“第十四屆“考試院”人事同意權”案（台灣民眾黨黨團提議）三、研商有關“賴政府”能源配比及電價政策專案報告並備質詢”案（台灣民眾黨黨團提議）四、研商有關“公職人員選舉罷免法部分條文修正草案”案（國民黨黨團提議）。

