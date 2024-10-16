韓國瑜晤國際慈善組織訪團　溫馨幽默兼具

國際慈善組織“世台聯合基金會”訪團拜會韓國瑜，與會者左起世台會執行長林鋕銘、世台會副董事長林貴香、韓國瑜、江啟臣、張智倫。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月16日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日下午會見國際慈善組織“世台聯合基金會”訪團，會上韓國瑜充分發揮幽默風格，把訪賓逗笑，同時也展現溫情的一面，稱讚世台聯合基金會的義行善舉讓人感動，歡迎世台聯合基金會的朋友們時常返台。



韓國瑜今日下午會見世台聯合基金會訪團一行，與會成員包括“立法院副院長”江啟臣、國民黨籍“立委”張智倫、民進黨籍“立委”沈伯洋、民進黨籍“立委”王正旭，以及民眾黨籍“立委”張啟楷。世台聯合基金會出席成員包括世台聯合基金會副董事長林貴香、世台聯合基金會執行長林鋕銘等。



世台聯合基金會是2006年由北美洲台灣商會聯合總會在美國紐約州登記成立的國際慈善組織，協助海外台商及台僑投入慈善救濟、文化教育、環境保護、公共衛生等公益活動，願景是讓全世界看到台灣人的善行。



韓國瑜致詞時充分發揮幽默風格，把全場逗樂，包括江啟臣在眾人合照階段才抵達，合照時“立法院”工作人員請大家喊“世台會，讚”，世台會接著主動喊“韓院長，讚”，最後韓國瑜則說，“江副院長遲到，讚”，讓全場笑翻。接著韓國瑜介紹出席委員說，特別提到今天來的都是新科“立委”，“大家都是剛出爐的麵包”，再度讓全場笑了出來。



韓國瑜表示，世台聯合基金會對僑胞朋友的照顧不遺餘力，甚至把大愛帶到非洲、烏克蘭，到處都可以看到大家愛心的展現。更讓人感動的是對年輕朋友的培養，因為下一代是我們未來的希望，對於台灣很多學子，世台聯合基金會都願意培養，給他們一個舞台，這對台灣下一代的世界觀很重要，世台聯合基金會做了很多事情，我們都非常感動，歡迎大家時常回台灣，我們都常來常往一家親。