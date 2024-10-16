保育類欖蠵龜遭漁網纏繞擱淺　馬祖海巡救援

馬祖發現保育類“欖蠵龜”擱淺並遭漁網纏繞，無法動彈。（海巡金馬澎分署提供） 中評社馬祖10月16日電／連江縣南竿復興沃一帶16日上午出現海龜擱淺並遭漁網纏繞而無法動彈。“海巡署”金馬澎分署巡查時發現，立即通報相關單位並運返台灣做後續安置。海巡人員呼籲，勿隨意棄置漁網等，若發現保育類動物受困可立即報案。



金馬澎分署說明，今早9時許，第十岸巡隊南竿第一機動巡邏站巡邏勤務人員，於南竿復興沃執行灘岸巡查時，發現1隻活體海龜擱淺於沙灘上，遭漁網纏繞無法移動。海巡人員立即通報“海洋委員會”海洋保育署第十一海洋保育工作站及連江縣政府產業發展處協處。



金馬澎分署表示，連江產發處人員抵達後將漁網移除，由海洋保育工作站初步檢查。海龜因受困漁網掙扎而導致輕微勒傷，以食鹽水清潔傷口，經測量背甲長約52公分、寬56公分，研判品種為保育類“欖蠵龜”。後由海巡同仁配合海洋保育站人員將“欖蠵龜”放置塑膠桶中保濕，並以棉布覆蓋避免曝曬。海洋保育站規畫後續運返台灣相關單位安置，進一步健康檢查及照護。



金馬澎分署第十岸巡隊指出，平時除執行查緝走私及非法入出境查緝外，也積極投入海洋生態保育工作。民眾若在岸際發現保育類動物受困情事，可直接撥打118報案專線，將立即派員前往處理。為保護海洋生物，民眾切勿隨意棄置漁網及垃圾，大家共同為海洋盡一份心力。