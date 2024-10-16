郭智輝拋到菲蓋綠電廠　郭正亮預言下場

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北10月16日電／台“經濟部長”郭智輝15日提出，要在菲律賓蓋光電風能電廠，再用船運、海底電纜運回台灣的構想，郭智輝今已改口稱半年內再提可行性評估。前“立委”郭正亮16日在政論節目認為，郭智輝“大概準備下台了”，因為他的說法間接說明，綠電在台灣無法執行。媒體人羅旺哲16日則在臉抒發文認為，郭智輝拋出此議題背後有用意，是全力衝刺綠電的信號，而不是真的要“菲電送台”。



郭正亮16日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，郭智輝在提出“菲律賓蓋綠電廠”構想時，所舉的新加坡和澳洲買綠電的例子，是星國向澳洲購買在該國達爾文地區的大型太陽能電廠所生產的電，而星國的土地比澳洲貴，人均所得比澳洲高，這個對比和台菲之間類似，所以郭智輝的邏輯“沒有很錯”，不過澳洲沒有像菲律賓一樣的貪腐問題。



“他提這個計劃我覺得他大概準備下台了”，郭正亮接著說，政府會在2030年前，陸續編列9000億元(新台幣)綠能預算，郭智輝的“菲律賓蓋綠電廠”說，不就間接證明台灣缺電、這個計劃在台灣無法執行？而沒有辦法執行“還編這種預算？9000億欸”。



郭正亮說，郭智輝在這個會期會有點麻煩，因為據自己瞭解，若沒有把能源政策說清楚，國民黨不會審這9000億元的預算，結果郭智輝此時又添了“菲律賓蓋綠電廠”這個柴火，讓國民黨更有話說。



羅旺哲指出，郭智輝拋出“菲律賓蓋綠電”極有可能是刻意操作的，因此議題出來時，多數人的反應會認為很荒謬、不可行，對於這樣的反應，郭智輝跟政府不可能會不知道。



另外，針對郭智輝舉例澳洲跟新加坡也是透過海底電纜買綠電一事，羅旺哲認為，郭智輝跟“賴政府”一定知道台灣跟菲律賓雖然距離較短，但整個海峽地形變化不同，且台灣相對於新加坡，在國際政治情況也不同。



既然都知道這樣的情況，為何還要拋這種議題？羅旺哲直言，郭智輝極有可能是想形塑一種氛圍，既然用“菲電送台”不可行，唯一的方法就是為了綠電占比要達20%，必須全面衝刺，把狂蓋、狂建綠電合理化，“郭智輝拋出的，是一個全力衝刺綠電的信號，而不是真的要菲電送台”。