吳斯懷問賴　準備全民皆兵打到一兵一卒？

台灣前陸軍中將、中國國民黨前“立委”吳斯懷。（中評社 資料照） 中評社台北10月17日電（記者 楊騰凱）針對兩岸關係發展，台灣前陸軍中將、中國國民黨前“立委”吳斯懷向中評社表示，賴清德死抓著“兩國論”不放，把台灣推向戰爭邊緣，大陸軍演結束，大家以為鬆口氣，殊不知危機更嚴峻，大陸持續在台灣周邊練兵，越來越嫻熟，越來越有信心，台灣只能被動應處。



吳斯懷指出，左支右絀的賴清德應該醒醒，台灣人民想過和平的日子，不希望有戰爭，期待不缺電，希望薪水多一點，房價低一點。



吳斯懷為陸軍中將退役，曾任陸軍副司令、陸軍六軍團指揮官，並於2020年至2024年擔任國民黨不分區“立委”。



賴清德雙十節演說後，解放軍14日發動“聯合利劍－2024B”演習。



吳斯懷指出，賴清德心中只有“務實台獨”這一套意識型態，以他過去執拗的政治性格展現，他絕不會改變的。賴持續拿“中華民國”借殼搞“台獨”，但內外都得不到足夠的支持，同時大陸不斷施壓，賴只會在內外壓力下口頭上軟化，釋出一點表面的善意，但仍然堅持“兩國論”，把台灣推向戰爭邊緣，絲毫沒有鬆手的跡象。



吳斯懷表示，台灣內政一片混亂，賴清德帶頭朝野惡鬥，總預算胡亂編列，被“立法院”退回要求重編，卻拒絕“立法院”的決議，準備硬幹到底。就連ECFA都可能快要終結了，這會影響多少民眾的生計，執政黨至今只會口頭上說影響不大，毫無解決方案。惡意發動罷免基隆市長，慘遭基隆市民打臉，賴清德所領導的民進黨不知警醒，還準備在明年2月後於全台發動罷免藍委，企圖拿回“立院”過半席次，只要選輸就發動罷免，一直鬧到選贏為止，只為了政黨利益，把社會長期帶入藍綠惡鬥的仇恨漩渦裡。