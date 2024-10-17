蕭天流：陸展現封控台島能力　美如何馳援？

台陸軍退役少將、前軍備局採購管理處處長蕭天流。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月17日電（記者 方敬為）針對解放軍14日舉行的“聯合利劍－2024B”演習，台陸軍退役少將、前軍備局採購管理處處長蕭天流接受中評社訪問表示，該軍演採無預警、迅速方式進行，短時內動員多軍種、高頻次海空行動，展現解放軍已有隨時封控台灣本島甚至周邊海域的能力，這顛覆過往對台海戰爭的想像，解放軍若採取速戰速決，美軍即使有意馳援，恐怕也來不及，台灣需要謹慎因應。



蕭天流，金門人，曾任“國防部”軍備局採購管理處處長、駐美軍事採購團團長，退役陸軍少將。



分析“聯合利劍－2024B”，蕭天流指出，該演習相較2024A更迫近台灣本島，雖然沒有實彈射擊，但可以發現，無論是動員的軍種與機、艦數量都是創紀錄，並且從宣布展開行動到結束，僅短短13小時，就能將一整套對台封控的戰術、戰法演練一遍，甚至即使演習結束，15日台灣軍方仍處於戒備狀態，這在在顯示，這次解放軍的行動迅雷不及掩耳，台灣方面有些措手不及。



蕭天流提到，解放軍近年有3次對台大規模軍事演習，分別是2022年8月時任美國眾議院議長佩洛西來台，解放軍首次發動“聯合戰備警巡”圍台軍演，此後海峽中線就消失了；接著今年5月對台展開“聯合利劍－2024A”，解放軍進一步推進戰略空間，從空域到海域，否決掉金、馬外島的“禁限制水域”範圍，同時也挑戰台灣海峽的執法空間，一次次壓縮台灣方面的安全縱深。



他說，2024B軍演範圍更迫近台灣本島，並派出中國海警船編隊，展開環台巡航，其中海警2901號首次參加對台行動，顯示中國大陸未來將以海警船巡弋，搭配海軍在海上的行動，讓台灣本島周邊海、空域完全在掌控之中，以拒止其他外國勢力介入。

