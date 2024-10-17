圍台軍演一天內結束　李其澤：打算速戰速決

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化10月17日電（記者 方敬為）針對解放軍“聯合利劍－2024B”演習，彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤接受中評社訪問表示，解放軍近年有3次大規模圍台軍演，過程採取“蟒蛇戰略”，逐漸壓縮台灣的安全空間，尤其演訓時程有更為立即發動、迅速進行、短時結束的趨勢，不少人對軍演一天內結束輕忽，但其實這才是最可怕的，顯示解放軍對台海戰爭的思維轉變，打算速戰速決。



李其澤，德國柏林洪堡大學（Humboldt University）政治學博士，曾任“總統府國家安全會議”研究員、“教育部國際及兩岸教育司”秘書，現任彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授。研究領域包括國際關係、國際政治專題研究、國際政治與現勢、全球治理等。



解放軍東部戰區14日清晨宣佈對台展開“聯合利劍－2024B”演習，在台灣本島周邊海、空域展開軍演，大陸海警也配合展開環台巡航管控。解放軍組織東部戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，對台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東環台軍演，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目。解放軍表示，演習是對“台獨”分裂勢力謀“獨”行徑的強力震懾。演習在當日傍晚宣告結束。



李其澤指出，這次軍演同樣也是對台包圍型態，把台灣周邊分成6個區塊，動員解放軍陸、海、空、火箭軍等兵力，再加上海警的編隊警巡，也就是將台灣海峽內海化的執法動作，類似將台灣當成先前中國海警編隊在金門、馬祖外島巡航的做法。



李其澤說，演習幾個重點項目，包括海空戰備警巡、要港要域封控，對陸打擊，特別的是“奪取綜合治權”科目，以前都是說奪取“制海權、制空權”，現在則強調“綜合治權”，這裡面又包括了電磁電戰、資訊戰等，涵蓋的範圍更廣。另外特別針對東部兩個區塊，部署反介入及區域拒止，一是阻斷美日援助台灣的路徑，二是切斷將來台獨分子逃匿的路徑。



值得注意的是，李其澤說，雖然演習整體時間很短，卻已將所有對台實戰的考量重點全部涵蓋，也就是說，該演習其實是以實戰為目標的軍事行動，並且在極短的時間內結集各兵種，並在一天之內操作完畢。無論是解放軍的角度，或海警的角度，各單位都很迅速的完成期預定地演習目標，顯然解放軍的目標，並不是打算透過持續演習對台施加壓力，而是追求快打、速戰速決的情境實踐。

