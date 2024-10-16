蔡英文訪美？黃國昌：別押寶特定候選人

民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月16日電（記者 張穎齊）蔡英文正在歐洲訪問，有美國媒體報導，蔡結束歐洲行後，預計在未來幾週內訪問美國。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌16日表示，為台灣發聲很正面，但請記取教訓，就是民進黨有“立委”、網軍側翼曾在美國2020年總統大選，押寶特定的共和黨候選人特朗普，結果卻大翻車，相信蔡有智慧。



美國11月5日將舉行總統大選，特朗普對上民主黨總統候選人賀錦麗。美國政治新聞網站Politico報導，如果蔡英文在11月5日美國總統選舉之前抵達，將有可能成為尋求與蔡英文合影的共和黨及民主黨議員的政治炒作對象，以強化他們對中國大陸強硬形象。匿名的現任總統拜登政府官員更說蔡英文是一介平民，可私人身分造訪美國，正如同馬英九9月訪美一樣。但因大陸解放軍甫結束圍台聯合利劍B軍演，接觸時機極其敏感。



黃國昌、白委張啟楷、“立院”黨團主任陳智菡今日在黨團開“民進黨政府圖利力暘光電弊案 鋸箭起訴、縱放高官”記者會。會後接受媒體時事提問。



黃國昌說，蔡英文在國際社會上，能幫“中華民國”、台灣發聲，絕對是正面的事，使“中華民國”被看見，宣揚台灣自由民主人權法治，多交朋友符合“國家”利益。但他並不清楚、無從得知訪美訊息，提早放消息，是否會造成橫生枝節、變成不能去了？



黃國昌指出，若在美國總統大選投票前，去拜訪美國總統候選人，那希望是有機會能見到特朗普及賀錦麗，要尊重美國民主程序，這是外交工作基本功。以蔡英文的智慧，相信絕對不會犯下民進黨2020年的錯誤，就是有側翼網軍、“立委”押寶特定候選人特朗普，結果卻大翻車，影響台灣的外交進展，非常離譜。



媒體問，針對能源議題，台“經濟部長”郭智輝稱已透過AIT美國在台協會台北辦事處長谷立言協助，尋找在菲律賓、日本等鄰近國家蓋綠能電廠的可能性，初步規劃由業者在菲國蓋綠能電廠，再由台電拉海底電纜並買回綠電。

