李易修：柯已無法再復活　應有集體領導機制

時事評論員“歷史哥”李易修接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月17日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，民眾黨出現崩跌危機。時事評論員、中廣節目主持人“歷史哥”李易修接受中評社專訪表示，即便民眾黨已時代力量化、泡沫化，但中國國民黨要勝過民進黨，還是要傾向與民眾黨合作，起碼不能在檯面上公開撕破臉，因國民黨自身年輕票源能力不足，必須做好結構性基本功改革。



李易修進一步表示，柯文哲被收押了，民眾黨卻還遲遲不願接受進入後柯文哲時代，無法讓第三勢力長久下去，江河日下，就像過去曾經出現過的第三勢力新興政黨一樣，新黨、親民黨、時代力量都退去光環，柯在看守所還沒出來，即便民眾黨沒有一顆太陽領導，也應該要有集體領導機制。柯顯然已無法再復活，若繼續只抓的柯文哲，民眾黨就只能抓住瘋狂粉絲小草。



李易修，出生於高雄，台灣師範大學歷史系碩士，無黨籍，2019年以“高雄歷史哥”在YouTube經營直播節目，並因力挺國民黨2020候選人韓國瑜而打響名氣，常評論海內外政治時事議題、製作歷史類、政論類影片，2020年於新竹敏實科技大學（原大華科技大學）擔任通識中心課程講師。



李易修表示，國民黨年輕票源不足，對民眾黨失望的、家庭背景偏藍的年輕人，有回來國民黨一點點，但始終擴展不到中間偏淺綠板塊，因此在這種情況下，國民黨還是要跟民眾黨好一點，起碼不能公開撕破臉。由於國民黨只能站在民進黨對立面，現在民眾黨又認為柯文哲被民進黨司法迫害，藍白抗綠。



李易修指出，綠白藍就像玩三國志遊戲一樣，魏國曹家、蜀漢劉家、東吳孫家，孫劉抗曹，不過柯文哲遭押後，整體的單一選區、“總統”“立委”縣市長選戰，幾乎已無民眾黨獨立勝選的機會，只能宣布支不支持國民黨，若要國民黨禮讓民眾黨看起來也很難。國民黨要思考，為何年輕票源不足？問題不在中國國民黨的名稱，而是沒人去做結構性的基本功改革，都只有想著個人的選舉。



李易修向中評社說，藍白在結構性上充滿矛盾，要如何合作？本該站有主導權的國民黨，無法凸顯優勢，導致好像是民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌較有議題主導性。民眾黨在柯被押後，如今只能反綠，那必然要與國民黨合作，可是民眾黨內部卻很亂、鬆散，無法凝聚，只有重大議題能與國民黨合作，到底是要對民進黨硬還是軟？