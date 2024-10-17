劉志凡：民意要和平　不懂賴為何要搞到戰爭

國民黨黨代表劉志凡。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月17日電（記者 蔣繼平）大陸解放軍圍台軍演落幕後，“戰時青年服勤”受到台灣社會議論。曾任志願役的中國國民黨黨代表劉志凡接受中評社訪問表示，大陸軍演雖一天結束，台灣更應嚴肅看待，若真的發生任何狀況，自我防衛真的能做到？這點實在令人擔憂，甚至主流民意仍是維持和平，不懂為何賴清德要搞到戰爭，因此連家長也不會支持，民進黨政府只能遮遮掩掩。



劉志凡，1987年生，高雄人，義守大學資訊工程學系學士，陸軍專業軍官班99年班，陸軍步兵訓練指揮部參謀長辦公室中尉行政官退役。現任國民黨黨代表，現職為國民黨高雄市議員邱于軒服務處副主任。



劉志凡表示，大陸軍演像是壓力測試，需要多久時間來封鎖資源，例如台灣目前比較依賴的天然氣船，達到控制、約束或取消航程的影響，從資源上牽制海島型的台灣。軍演有越來越靠近台灣的跡象，甚至快擦槍走火的意味，也有可能在計算台灣的海空聯合作戰、海巡集結驅趕等反映時間需要多久。雖然大陸軍演一天就結束，也可能是已取得關鍵數據。因此換個角度想，台灣要更嚴肅看待這件事，不該有夜郎自大、或期待外力來幫忙的心態。



有關台灣反映作為，劉志凡表示，要設想若真正遇到事情，動員能量有沒有辦法反映？目前都是靠海空攔截、海巡驅離為主，如果需要陸地部隊動員，該怎麼去應對？但都沒有看到在演練這件事。講白了都是靠射飛彈反制嗎？實際上還是需要後備役的人員如何進入戰術位置，這才是重點，若沒有演練，戰時就會一團亂。



戰時動員會遇到甚麼問題，劉志凡表示，譬如教育召集好了，一開始都在套量服裝、鋼盔、鞋子，沒有個人裝備怎能去應對戰時動員的狀況？但到現場若還在換裝備，如果都是閃電作戰，會不會還沒領到槍，戰爭就已經結束了？雖然是個笑話，但都沒有看到這一塊實質演練，就令人擔憂。



甚至能否順利進入戰術位置也是大問題，劉志凡表示，有沒有辦法讓應召人員，第一時間從工作地趕到戰術位置？如何一路開綠燈趕到營地報到，這個通道該怎麼打開？譬如在台北上班，戰術位置卻在高雄，請問如何回到駐地報到？顯然以目前狀況沒有辦法，所以，希望台灣內部要多點嚴肅，少點嘲諷，因為提升自我防衛真的有很大的進步空間。