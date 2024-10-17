鈕則勳：韓國瑜累績政治能量　防綠製造矛盾

文化大學廣告系教授鈕則勳接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院長”韓國瑜在第二會期一改之前低調保守作風，頻頻躍上檯面，頗有重回政治高點的意味。中國文化大學廣告系教授鈕則勳向中評社表示，韓藉著籌備雙十慶典和召集朝野和解飯等建構了主場，確實讓人感受到是逐步在累積自己的政治能量。



鈕則勳說，但從較權謀的角度來看，綠營不會沒感受到韓國瑜的突起，是否用請君入甕這招，挑起韓對於政治上進取2028大位的想像，對上藍營目前大多數認為台中市長盧秀燕是2028大位人選，就順勢吹皺了藍營一池春水，只要屆時韓盧先內殺一番，民進黨賴清德要連任大概就穩了一半。



鈕則勳，出生於台北市，鈕祜祿氏，滿族，政治大學政治學博士，學術專長為政治公關、政府公關、競選廣告等項目，過去曾出版多本公關、廣告與人際溝通專書，也是政治觀察家。



鈕則勳接受中評社訪問，談到對於韓國瑜在新會期作風轉變的觀察，他說，可以感受到韓國瑜非常珍惜“立法院長”這個位子，畢竟韓歷經2020大選失利，接著高雄市長又被罷免的低潮，這次重回政治舞台中心，當然會格外珍惜，也因此上個會期韓國瑜是採取謹守議事中立的原則，希望先站穩腳步。



鈕則勳說，但進入新會期，韓國瑜的轉變特別明顯，看起來是有在把握機會累積政治能量。他舉例說，第一個機會就是韓國瑜擔任雙十籌備會主委，在這上面建構了自己的主場，譬如雙十的主視覺設計，整個慶典都回到傳統的“中華民國”藍白紅元素，這會振奮過去八年已鬱悶很久的藍營支持者士氣。

