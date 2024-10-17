何振盛：賴清德洗腦式“台獨”包藏禍心

佛光大學樂活產業學院院長何振盛。（中評社 盧誠輝攝） 中評社宜蘭10月17日電（記者 盧誠輝）針對賴清德的“祖國論”與雙十談話，佛光大學樂活產業學院院長何振盛接受中評社訪問表示，賴試圖用政治語言的包裝來推進自己的“台獨”理念，包藏禍心的根據既有史實想建立新的史觀，以這種洗腦式的“台獨”論述來搶攻年輕選票，藍營必須正視這樣的危機。



何振盛進一步認為，藍營必須正視賴清德這種洗腦式“台獨”所帶來的危機，包括現在藍營有些年輕民代，可能也認為賴的論述已算是釋出善意，但事實根本不是如此，賴其實包藏禍心，把“分離主義”的實踐更進一步升級了，所以藍營若再不積極反駁，那將會是一個很大的危機。



何振盛，政治大學中山人文社會科學研究所博士，曾任“外交部”駐越南代表處秘書、第三屆“國大代表”、新黨副秘書長、草山行館執行長、林語堂故居執行長。現任佛光大學樂活產業學院院長、未來與樂活產業學系教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長。



何振盛指出，賴清德在雙十晚會中提出所謂的“祖國論”，其實就是“新兩國論”，這跟賴過去的基調是一樣的，因為畢竟賴就是“務實的‘台獨’工作者”。賴很技巧地根據歷史事實去演繹出一套看似是而非的新說法，這也充分反映出賴務實的一面。



他提到，外界有人解讀賴清德願意提“中華民國”，似乎代表賴的態度變軟了，但賴追求“台獨”的目標其實根本沒有改變，賴只是以一種更細膩的方式來對“台獨”加以包裝。就他看來，賴不但延續李登輝的“獨台論述”，且更加把它精緻化，也等於是把李所主張的“兩國論”給借屍還魂，讓“兩國論”進階成升級版，所以才會被馬英九批評是“新兩國論”。



何振盛認為，賴清德從過去的“獨台”到走向“台獨”的實踐過程，很明顯是照著“新制度主義”的制度依循路徑在走，只是賴現在更深化了“台獨”論述，把從過去李登輝主張的“特殊的國與國關係”，到延續蔡英文主張的“‘中華民國’和中華人民共和國互不隸屬”，逐漸進化成現在自己的版本。