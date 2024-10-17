中評關注：綠不認九二共識　談和解淪宣傳戰

羅文嘉參訪馬祖26據點時，拋出邀海協會坐下來談“26共識”。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月17日電（記者 鄭羿菲）大陸解放軍“聯合利劍－2024B”環台軍演14日落幕後，陸委會副主委梁文傑、海基會秘書長羅文嘉於15日、16日率媒體團訪馬祖前線，暢談和平、交流，甚至拋出“想送福州一對梅花鹿”促進兩岸事務交流。但在賴清德堅守“兩國互不隸屬”，拒不承認九二共識，也不願鬆綁兩岸交流之下，兩岸毫無共識，綠營談和解的本質應是在宣傳戰。



賴清德在雙十期間端出“祖國說”、談“新兩國論”，每一個動作都是在挑動兩岸關係的敏感神經。中國大陸於10月14日舉行“聯合利劍－2024B”環台軍演，國台辦15日再加碼抨擊，賴清德不斷升級挑釁一個中國原則，可以說，賴清德的雙十講話是一篇更具危害性、破壞性的“台獨自白”。



也因此，海基會早先訂下10月15日、16日率媒體赴馬祖採訪，替“馬祖行政協調中心海基會辦公室”掛牌的活動，臨時吸引不少電視台媒體報名參加，最後組成16家媒體、26位記者參與的採訪團，環台軍演後台官方的兩岸關係走向，各界都矚目。



羅文嘉在這2天的馬祖採訪行程中，辦公室揭牌活動目的是加強服務馬祖當地陸配，及各項急難救助，而拋出“邀海協會到馬祖協商”、“26共識”、“送一對梅花鹿和和、平平到福州”，主軸都是放軟調子“兩岸要交流”，但仍強調綠營的基本論調“九二共識不存在”。海基會作為半官方機構，可以看出一點“賴政府”在軍演後對兩岸關係謹慎因應的苗頭。



不過，綠營版本的兩岸善意已經在蔡英文時期試過8年了，至今仍無法與大陸搭上線，就可推斷到羅文嘉釋出的“點子”，最後恐怕都是無疾而終。大陸國台辦發言人陳斌華16日立刻就回應，九二共識就是大道，沒有必要另請爐灶所謂的“26共識”。



“賴政府”的兩岸關係走向，看這些表面“花裡胡哨”的動作或許會認為具備善意開始兩岸交流，但從三項“賴政府”主導在手的兩岸政策就可知是否真的有善意。一、今年原訂9月26日要在南投舉辦的“兩湖論壇”，陸委會直到行前9月18日才批准舉辦，時間緊迫且陸方來台人員名單未審核完畢，導致最終被迫延期10月辦理。二、今年在台北舉辦的“雙城論壇”，至今還未有進展。三、攸關兩岸觀光的禁團令，陸委會至今仍未鬆口解除。

