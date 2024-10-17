中評關注：美國邀蔡英文訪問　以蔡制賴？

蔡英文訪問歐洲，到法國羅浮宮參訪，駐法代表郝培芝（右）陪同。（照片：蔡英文臉書） 中評社台北10月17日電（記者 黃筱筠）美媒報導，蔡英文結束訪歐行程後，預計未來幾周內訪問美國，蔡辦公室並未直接否認這個消息。賴清德520上任後尚未出訪，美方邀訪蔡英文的動作，是否透露出，想要試圖“以蔡制賴”，避免賴超出美方控制？



對於美國媒體報導蔡英文接下來幾週可能訪美到消息，蔡英文辦公室表示，相關未經證實的引述及報導，無法評論。蔡辦也重申，對於來自各國的邀訪，未來將基於整體規畫安排出訪，並在適當時間對外說明。蔡辦並未直接否認訪美消息。至於這個消息此時傳出是美方試探風向，還是另有用意，引起揣測。



蔡英文卸任半年就有機會訪問歐洲，之前一度還先傳出可能訪日。她現在人在法國巴黎，又傳出未來幾週可能訪美的消息，蔡雖已卸任，但看起來，對外關係上，似乎比賴清德更能伸展開來。而蔡英文訪問歐洲消息確定之後，府方隔天也釋出賴清德在官邸內會見蔡英文的照片。照片中賴幫忙開門，還目送蔡的車子離開，“尊蔡”的用意明顯，且也試圖營造蔡訪歐，與“賴政府”團隊關係密切。



之前曾傳出賴清德希望在美國大選前能夠藉由出訪，過境美國。但傳出美方為了避免在選前擦槍走火，只願意讓賴過境夏威夷，賴清德不願意，後來府方則說並未有出訪計劃。回想蔡英文在2016年上任時，6月就能夠訪問當時“邦交”國巴拿馬、巴拉圭，並且過境美國邁阿密、洛杉磯。當時美國也是正值大選，為什麼蔡英文可以，賴清德卻不行？美方對賴是否另眼相待。



現在距離美國11月5日大選非常接近，這個報導並未將時間點明確寫出來，只說未來幾週。這可能在美國大選前，也可能在大選後，就看美方想要怎麼打這張牌。但美國在選前拋出這個訊息，邀請蔡英文訪美，試圖刻意打台灣牌？想藉著抗中拉抬民主黨候選人賀錦麗的選情？



但為什麼美方不是讓賴清德出訪過境美國，想必“賴政府”也一定會配合美方。美方這個操作，一方面認定蔡英文穩定性高，或美方信任，美方能掌握；另一方面，也藉著蔡英文制約賴清德，避免賴在美國大選前再度暴走。

