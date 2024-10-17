郭智輝爆AIT協助　黃揚明：犯政壇大忌

郭智輝。（中評社 資料照） 中評社台北10月17日電／針對企業因應淨零碳排，綠電需求遽增，台“經濟部長”郭智輝14日拋出到菲律賓設電廠，把綠電送回台灣，他還透露美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）會協助。媒體人黃揚明16日表示，在政壇很少有人敢說AIT要幫台灣去處理日本跟菲律賓的事，這絕對犯了大忌。



台“經濟部長”郭智輝14日晚間出席“印太戰略智庫”成立酒會時透露，台灣希望參與美國、日本和菲律賓推動的“呂宋經濟走廊”，並有意到菲律賓設電廠，把綠電送回台灣。他感謝美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）的協助。但事後郭智輝道歉，並說關於AIT協助之事，沒討論過。



根據《中時新聞網》報導，黃揚明16日在《國民大會》節目中說道，郭智輝是“部長”不是董事長。擔任政務官，尤其是攸關“國家”重要能源政策的方向時，講話要更謹慎一點。他質疑郭智輝出來道歉的關鍵是把AIT的角色“浮”出來。在政壇很少有台灣的人敢說AIT要幫我們去處理日本跟菲律賓，這絕對犯了大忌。AIT的角色扮演是夥伴關係，不是明面的角色，通常是暗助。



黃揚明指出，可是郭智輝身為“經濟部長”，居然連這個基本的政治ABC都不懂，不但把這件事曝光，還特別點名處長谷立言會幫忙。郭把美國捲入的說法，美國絕對會炸掉，“國安”高層全部頭痛，這一位“經濟部長”是誤入政治叢林。AIT則稱不會針對特定的案件回應。



黃揚明表示，郭智輝曾說他常忘了自己是誰，以為自己還是董事長。黃揚明認為，郭智輝感覺有點像自走砲，尤其是這議題牽扯的層面太廣了。