青年服勤同意書引反彈　顧立雄滅火：可廢除

顧立雄接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月17日電（記者 黃筱筠）針對台灣高中發放青年服勤同意書讓學生填寫，疑似動員高中生戰時參加後勤工作。台“國防部長”顧立雄今天受訪表示，沒有從事支援軍事勤務的部分，教育訓練目的是，在台灣面臨重大災害以及緊急狀況，學生能自救、互救是本意。相關同意書可以檢討、可以廢除，不需要再有相關同意書簽訂。



台“教育部長”鄭英耀也趕緊澄清，該計劃僅限於協助避難引導和社區服務，不會讓學生上戰場，並對引起的恐慌致歉。



日前有媒體接到爆料，某間高中發放青年服勤同意書，上面註明依據《全民防衛動員準備法》，疑似動員高中學生戰時自願參加後勤工作，引發家長疑慮。顧立雄今受訪強調，沒有從事支援軍事勤務的部分，教育訓練目的在台灣面臨重大災害以及緊急狀況，學生能自救、互救是本意。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄進行業務報告，並備質詢。



台“國防部”日前證實，遼寧艦在台灣東部海域，且艦載機（殲-15）起降，進入台灣東部應變區。目前應變區範圍有多大？顧立雄指出，2013年發布應變區，為了從事海上自衛能力，必須要劃設應變區，我們會密切關注應變區。