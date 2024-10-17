傳蔡英文訪美將見特朗普？蔡正元：當筆尖

蔡正元。（中評社 資料照） 中評社台北10月17日電／蔡英文12日出發訪歐，有美國媒體報導指出，蔡英文在結束歐洲行程後，預計在美國總統大選前後訪美。前“立委”蔡正元16日在政論節目表示，美國共和黨總統候選人特朗普目前算平民，不像身為現任副總統的賀錦麗難見到，特朗普可能不會介意，但也不把你當一回事。若見面，蔡英文可大肆宣傳，但對特朗普沒什麼意義，得罪大陸對選情也沒幫助。



蔡正元16日在政論節目《盧秀芳辣晚報》表示，基本上是要對台灣島內宣傳，或者激怒大陸網民之用的。但要激怒北京中央有點難，因為北京中央都是如如不動、戰略定力，他們的做法不太一樣。但是蔡英文見誰是一件事情，講什麼又是另外一回事情。



蔡正元提到，蔡英文到捷克去參加2000論壇，這是由捷克前總統哈威爾成立的，口號是促進民主、降低衝突。蔡英文去是收割，因為她在任八年，給這個論壇捐了不少錢。這論壇是基金會的形式，金主來了，你總該招待一下吧，人之常情。捷克現任總統見不到？也很正常，因為現任總統跟當年的哈威爾是不同黨派，他才不會去捧你這個，所以各有各的算計。



蔡正元指出，比較精彩的是美國，美國現在在大選，可能蔡英文會想說，她動員一點東西來給特朗普或賀錦麗，兩邊一起押，學澤倫斯基。這樣一來她就可以在我們台灣島內大肆宣傳，外交重大突破！政治上的了不起成就！綠媒當然會這麼說。2000論壇都是平民，沒什麼好宣傳；特朗普11月5日可能變美國總統，不能說是完全的平民。賀錦麗不太可能見到，畢竟是現任的美國副總統。



“如果大陸拿籌碼來跟你民主黨政府對壘？那民主黨也會很頭痛。”蔡正元強調，“我不認為特朗普會介意這個，因為台灣就已經很小咖了”，即使你有公職身份，他也不會把你當一回事；因為特朗普講過，台灣是什麼？就是“筆尖”！



蔡正元說，所以對特朗普沒什麼特別的意義，但是對台灣就會有很多宣傳的效果。