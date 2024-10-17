綠委許智傑放話：再擋總預算　罷掉6藍委

綠委許智傑接受訪問。（截自“暐瀚撞新聞”YouTube直播畫面) 中評社台北10月17日電／中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案落幕，但外界認為明年還是會有“大罷免潮”，民進黨籍“立委”許智傑日前提出“7地區9‘立委’國民黨危險名單”，他昨天受訪時強調，如果藍營一步都不退，強硬要為《禁伐補償條例》擋總預算案，他認為該啟動罷免就啟動，最後的選擇還是人民，相信民意會站在民進黨這邊。



許智傑16日接受政論節目《暐瀚撞新聞》專訪，被問及“基隆罷樑失敗，明年2月還要提出全台大罷免嗎”？他強調，民進黨依舊堅持賴清德的說法，“投票可以輸，論述不能輸”。如果國民黨因為過半，每項都說要增加多少預算，難道都要照單全收嗎？他希望讓人民知道，這部分是國民黨的野蠻。



根據《中時新聞網》報導，許智傑表示，所以人民可以想看看，國民黨要讓“立法院”變成“立法院行政局”，會接受嗎？自己的個性一直都是比較“鴿派”，他認為應該要各退一步找一個平衡點，但如果國民黨一步都不退，強硬要為了《禁伐補償條例》擋總預算案，那他覺得“既然不能退，該啟動罷免就可啟動”。



談到“7地區9藍委罷免名單”，許智傑認為，青鳥行動時，他就提過“大概設定10個藍委，至少罷免掉6個”，換成民進黨，51加6等於57，就正好過半，如果國民黨繼續讓“立法院”變成“立法院”行政局，那寧可大家辛苦一點，罷免掉6個藍委。



許智傑強調，這份名單不是針對個人，只是分析局勢，他回顧“國會改革”時，沈伯洋被丟下主席台，頭部朝下，還有藍委甚至出拳打人，加上現在民眾黨主席柯文哲的狀況，相信部分“小草”一定會回頭支持民進黨。



談到“綠委會不會也被罷免”，許智傑分析，現在的氛圍，民進黨可以罷免掉藍委，但國民黨很難罷得掉綠委，最後的選擇還是人民，相信民意會站在民進黨這邊。