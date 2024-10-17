誰說謊？高金批“原民會”擅對媒體放不實訊息

有媒體報導，高金素梅日前主動找原民會主委曾智勇到辦公室溝通一事，高金素梅在臉書發文表示，這是不實訊息。（照:高金素梅臉書） 中評社台北10月17日電／“立法院”今天將針對明年度總預算案審查進行朝野協商，不過卻傳出無黨籍“立委”高金素梅主動找原住民委員會主委曾智勇商談禁伐補償，而且態度180度大轉變，非常客氣地請曾智勇儘速編足預算，對此高金痛批“原民會”說謊，當天是曾智勇“要求”來報告禁伐補償預算，全程都有錄影，“原民會”擅自對媒體放𣎴實訊息，曾智勇主委要負全責。



針對總預算案卡關的關鍵，原住民禁伐補償金，今天有媒體報導，高金素梅日前主動找“原民會主委”曾智勇到辦公室溝通，而且態度相當客氣，請曾智勇能儘速編足預算，並指知情人士質疑，高金態度轉變很奇怪，是否因為封殺總預算，對國民黨區域“立委”壓力也很大，總之總預算審查是否有進展，朝野協商後就見分曉。



對此，高金隨即在臉書發文反駁，痛批“原民會”說謊，上周“原民會主委”曾智勇“要求”來報告禁伐補償預算，經助理安排在10月15日上午十點半。而且各部會來訪，我一向客氣接待對談，從來不會當面為難。



高金素梅表示，她確實當面向曾智勇主委表達，族群委員領出席費車馬費是合理的，但從未說“加一加，可以跟薪水差不多”這句話，而且這次會面，助理有全程錄影。“原民會”擅自對媒體放𣎴實訊息，曾智勇主委要負全責。



針對“立院”三讀通過的“原住民禁伐補償金”預算，“行政院”在送出的總預算裡頭並未編足，引發在野“立委”不滿，藍白聯手四度封殺，原定今天，院長韓國瑜將召集三黨代表進行朝野協商。