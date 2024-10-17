朝野再協商總預算案　高金素梅出席成焦點

無黨籍原住民“立委”高金素梅罕見出席朝野協商，成為現場焦點。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月17日電（記者 楊騰凱）“賴政府”明年度總預算遭到在野杯葛，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日召集朝野協商，讓藍綠白三黨表達對總預算案的態度。由於總預算遭卡的關鍵原因是“行政院”未增加原住民禁伐補償預算，無黨籍原住民“立委”高金素梅罕見出席協商，成為現場焦點。



明年度“賴政府”總預算遭藍白聯手封殺，原因有三點。第一，“立法院”先前修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元。第二，“立法院”決議公糧收購價格由26元提高至31元。第三，“立法院”決議健保點值也從1點0.9元調高至0.95元。但這三項修正“行政院”都沒有編入明年度總預算，引發在野強烈不滿。藍白已經四度在“立院”封殺總預算案。



《原住民保留地禁伐補償條例》修法，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元，是高金素梅主導的修法，由於事關原住民重大權益，高金素梅今日罕見出席朝野協商，成為現場關注焦點。



針對原住民禁伐補償的處理，民進黨團總召柯建銘在會上表示，這次原住民保留地禁伐補償原本是3萬元，能否先提升到4萬元，其餘按照物價波動每兩年調整一次，否則一下子就加倍也讓人感覺不成比例，否則只剩下“釋憲”一條路。



國民黨團總召傅崐萁表示，網軍側翼都在宣傳說治水預算沒有了，是在野在擋預算，但目前送入“立院”的是明年度的總預算案，所以這些造謠都是子虛烏有，今年所有救災預算，去年就都通過了，現在有爭議的明年預算，何來擋治水預算、擋育兒津貼，這樣攻擊“立委”很可恥，我們不接受這樣的事情。



傅崐萁指出，至於柯建銘提到禁伐補償的事情，民進黨籍的原民“立委”也都提出要加碼禁伐補償，而且法律是白紙黑字，清清楚楚，民進黨籍“立委”也提一樣的金額，大家一致的決議三讀通過立法，“行政院”可以這樣踐踏“立法院”嗎？