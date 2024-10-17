賴士葆問戰時是否外匯管制　楊金龍未表態

藍委賴士葆。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月17日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”賴士葆在“立法院”財政委員會上，質詢台“中央銀行”總裁楊金龍，關於台灣若發生戰爭時，政府的財政準備與外匯管制措施。賴士葆針對民眾資產保護提出疑問，並建議換美元或購買全球ETF以應對台幣貶值風險。楊金龍則回應，“中央銀行”已做好相關準備，但對是否實行外匯管制未做明確表態。



針對台灣若面臨戰爭風險時的財政準備，賴士葆首先詢問政府是否有足夠的資金應對戰爭，並提到“戰爭準備金”的相關問題，試圖瞭解政府對戰時財政政策的具體規劃。



楊金龍回應，整個政府機制已經有全面性規劃，“中央銀行”也時刻準備應對潛在風險。然而，當賴士葆進一步詢問，“中央銀行”是否會在戰爭情況下進行外匯管制時，楊金龍則表示“不便在此場合談論”，避而不答。



面對楊金龍的回應，賴士葆強調民眾最關心的是自身資產的保護問題。他指出，若台灣發生戰爭，台幣勢必會面臨嚴重貶值，並以烏克蘭為例，稱其貨幣在戰爭爆發後貶值達25%。賴士葆建議，民眾應提早將資產轉換為美元或購買全球ETF，以降低風險。他數次向楊金龍確認，是否換美元的建議有誤，但楊金龍並未正面回應，只表示“央行”已做好相應準備，並對賴士葆的建議“不敢置評”。



賴士葆對此不滿，認為“央行”應該明確告知民眾應如何保護資產，並批評楊金龍避談關鍵議題，缺乏具體應對方案。他指出，當前局勢下，政府應該更加透明，尤其是在涉及民眾財務安全的議題上，讓民眾能提前做好準備。