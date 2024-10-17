手機成癮嚴重　藍委洪孟楷呼籲進行年齡分級

藍委洪孟楷。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月17日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”洪孟楷在今日“立法院”教育及文化委員會的公聽會上，針對“過曝世代、手機成癮與校園學習”議題，呼籲“教育部”深入研究歐美等國校園手機禁令的成效，並強調需加強手機成癮防治政策。他要求“教育部”與“數位發展部”、“衛福部”與“文化部”聯合行動，對短影音平台及社交平台進行嚴格的年齡分級規範手機使用，期望透過更嚴格的管理減少青少年的身心健康問題。



洪孟楷首先表示，手機在現代社會中已成為重要工具，然而，其過度使用也引發了手機成癮的問題，這不僅影響學生的學習能力，也對身心健康造成潛在威脅。



洪孟楷強調，手機的便捷性讓他個人也體會到一定程度的手機焦慮。他認為，雖然手機能提升效率，但過度依賴手機也帶來負面影響。針對青少年對短影音平台的依賴，洪孟楷援引“教育部”中小學資訊素養認知網的資料，指出短影音已成為全球趨勢，無法完全抵制，但應透過引導和教育來減少其不良影響。



此外，洪孟楷特別提到他閱讀的一篇報導，內容涉及歐美國家和澳洲校園內的手機禁令政策，並建議“教育部”應參考這些國家的經驗，分析其政策的成效，並進行具體研究，以作為未來制定相關政策的依據。他指出，這樣的對照組實驗是難得的機會，可以為台灣的政策提供重要參考。



針對手機成癮的具體問題，洪孟楷從父親的角度分享了對這一議題的擔憂，特別是社交平台和短影音對學生注意力、心理健康以及校園霸凌和性犯罪等問題的影響。他呼籲相關部門加強防治，並提出強化校園管理的必要性。他建議不僅要針對手機，還應將其他科技設備如穿戴裝置、虛擬眼鏡等納入規範。



洪孟楷也提到，“教育部”目前已有相關管理原則，但他認為，這些原則缺乏強制力，且地方政府和學校在實行上面臨困難。他呼籲制定更具強制力的政策，並進一步要求“教育部”與“數位發展部”、“衛福部”與“文化部”聯合行動，對短影音平台及社交平台進行嚴格的年齡分級，確保青少年不會輕易接觸到不適當的內容。



最後，洪孟楷強調，“教育部”應積極與相關單位及平台合作，為青少年建立更完善的數位防護機制。他表示，這次公聽會的討論將作為未來修法及政策推動的重要參考。