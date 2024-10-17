綠委追大陸軍演　顧立雄：各狀況都無法排除

顧立雄與台海軍司令部參謀長邱俊榮（右）接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月17日電（記者 黃筱筠）台“國安局長”蔡明彥昨天表示，大陸軍方平均每周會進行一次聯合戰備警巡，除戰轟機、船艦在24浬鄰接區外活動，也注意到小型大陸軍方登陸艦參與演習，推測是熟悉航渡過程，藉此熟悉台海活動。台“國防部”海軍司令部參謀長、中將邱俊榮今日答詢表示，聯合戰備警巡都有想定狀況，例如對台施壓，主要以072型，偶爾會有071型在比較遠地方也有，主要是做一些必要復合式海灘想定，“可能就是實戰化戰場訓練”。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄進行業務報告，並備質詢。



“國防部長”顧立雄今天表示，“國安局”昨天說法是聯合戰備警巡有看到登陸艦。民進黨“立委”王定宇詢問這是尋常嗎？顧也回應，那是操演的一環。



王定宇追問是採用哪一種兩棲登陸艦？



海軍參謀長邱俊榮表示，聯合戰備警巡都有想定狀況，例如對台施壓，以072型為主，偶爾會有071型在比較遠也有，做一些必要復合式海灘想定，可能就是實戰化戰場訓練。



王定宇詢問我們有反制？邱俊榮表示，所有進到我們責任區都會有監偵，岸置飛彈都有反制訓練。



王定宇追問，中國大陸目前有沒有不正常集結狀況？顧立雄表示，地面部隊是沒有。



民進黨“立委”羅美玲也問到，有關大陸軍演這次利劍B是清晨宣布就進行，未來會不會半夜兩點、三點突然宣布要軍演，一覺醒來軍演了，這會成為常態性嗎？



顧立雄說，各種狀況都無法排除。但是中國大陸平常每個月平均三到四次戰備警巡，但是大規模軍演是否常態化，常態化要先定義，觀察到現在聯合戰備警巡目前有，但是大規模軍演會在不定時間裡，要進行這麼大規模軍演，應該是不會周期性的舉行。