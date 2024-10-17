藍委質疑“央行”獨立性　楊金龍：不受干預

藍委李彥秀。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月17日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”李彥秀今日在“立法院”財政委員會質詢台灣“中央銀行”總裁楊金龍，聚焦於打房政策的成效與“央行”的獨立性。楊金龍表示，目前政策有向正向發展，但未明確達到所有目標，並強調“央行”會持續滾動檢討政策。他對於未來可能推出第八波打房政策未排除可能性，並在質疑其獨立性時，強調“央行”貨幣政策由委員會共同決策，不受政治干預。



針對“央行”打房政策成效的評估以及未來的應對措施。李彥秀指出，從今年八月份的“喝咖啡”政策開始，“央行”陸續推出了第七波打房政策，並對後續的補救措施表示關注。她特別提到楊金龍在當時設定的三個政策目標，包括對投資客進行教訓、讓銀行業做出改變以及壓抑房市擴張，並詢問是否已達成這些目標。



楊金龍回應，目前政策成效尚需觀察，雖然有正向發展，但他不敢斷言所有目標已完全達成。至於未來是否會推出第八波打房政策，楊金龍表示“央行”會根據實際狀況進行滾動式檢討，並不排除任何可能性。



在討論過程中，李彥秀進一步質疑“央行”的獨立性，特別是是否受政治干預。她援引媒體報導，指出賴清德及“行政院”是否在打房政策過程中對“央行”施壓。楊金龍強調，“央行”的貨幣政策與外匯政策均由委員會審查與核定，不會受到外界政治力干擾。他也表示，雖然媒體對政策提出評論，但不一定完全反映事實，並再次重申“央行”政策的獨立性。



最後，李彥秀詢問若未來“中央銀行”的獨立性受到政治力量干擾，楊金龍是否會以去留捍衛“央行”的自主性。楊金龍沒有正面回應，但強調“央行”政策一直是由委員會共同決策。