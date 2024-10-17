民調：逾660萬人對柯文哲案審理抱不平

34.2%的民眾認為民眾黨主席柯文哲沒有被司法公平審理。（照片：台灣民意基金會提供） 中評社台北10月17日電／針對台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，台灣民意基金會17日公布最新民調顯示，認為柯文哲有沒有獲得司法公平審理？四成七認為有，三成四不認為，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，在台灣，一個百分點約19.5萬人，等於有超過660萬人對柯案抱不平，這是一個不可忽視的現象。



民調顯示，47%認為柯案有被司法公平審理，34.2%認為沒有，10.2%很難說，8.6%不知道、拒答。游盈隆認為，顯然台灣社會對柯案是否獲得司法公平審理沒有共識，但多數認為他有獲得公平審理。



民調分析，和上個月相比，民眾對柯案是否獲得司法公平審理的態度有明顯不同，認為柯案有獲得司法公平審理的人增加6.7個百分點，認為沒有增加7.8個百分點，表示很難說或不知道的人減少14.6個百分點。



游盈隆表示，換句話說，上個月北檢對柯文哲疑涉京華城案展開大規模搜索行動，進而要求聲押禁見，台北地院兩次截然不同裁定，最後在9月5日獲准聲押禁見，輿情譁然，許多社會大眾也難分辨實情；經過一個多月沈澱後，原先無法判斷柯案是否有獲得司法公平審理的人終於形成明確的態度。



游盈隆說，這項發現傳達一個重要的訊息就是，這起驚動海內外疑似政治貪腐醜聞，經過一個多月司法行動後，台灣社會對柯案是否獲得司法公平審理依舊看法分歧。



進一步的分析，20-34歲過半數不認為柯案有獲得司法公平審理，55歲以上過半數認為有；35-54歲則是多數認為有。在大學及以上教育程度者中，43.7%認為有，45.1%認為沒有；專科及以下教育程度者中，明顯過半數或多數認為柯案有。



從政黨支持背景看，民進黨支持者81.4%認為有，8.6%認為沒有；民眾黨支持者87.4%認為沒有，7.8%認為有；國民黨支持者39.7%認為有，44.7%認為沒有；中性選民，31.1%認為有，29.2%認為沒有。



本次民調訪問期間是10月13-15日；對象以全台為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依“內政部”最新人口統計資料地區、性別、年齡及教育程度加權。