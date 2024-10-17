顧立雄：新購F-16V戰機　年底交1架測試

顧立雄。（中評社 資料照） 中評社台北10月17日電／有關台灣向美新購F-16V戰機一事，台“國防部長”顧立雄今日在“立法院”“外交及國防委員會”表示，他希望年底能交1架，然後做測試。美方已擴充生產線，現生產線可做19架，軍方希望美方依約，在2026年能全數交機。



根據美國華府智庫“卡托研究所”（CATO Institute）9月公布的統計研究報告，至今年8月為止，美國對台軍售延宕尚未交貨的武器裝備，累積金額已達205.3億美元。該智庫將軍售項目分為傳統武器、不對稱作戰武器、彈藥等3個類型，其中傳統武器有108.7億美元，不對稱作戰武器有70億美元，彈藥則有26.6億美元。



至於在延宕交貨的各類型中，傳統武器類型包括F-16C/D Block 70型戰機，金額占比39%、80億美元；M1A2T型戰車，金額占比9.7%、20億美元；F-16C/D Block 70型配備的紅外線搜索追蹤莢艙（IRST），金額占比2.4%、5億美元；F-16C/D Block 70型配備的MS-110型偵照莢艙，金額占比1.8%、3億6700萬美元。



由於17日中午“總統府”將召開軍事會談，顧立雄上午答詢後，中午向委員會請假。



有關台對美軍購交裝延宕狀況，顧立雄日前曾表示，目前衹有拖式2B型飛彈、AGM-154C飛彈、F-16V戰機等3項軍售案延宕，其他項軍售已慢慢跟上進度。其中，AGM-154C飛彈因為是最新構型，所以美方還要執行系統整合和產線備料，生產的時間較長。經過與美方協調，現延後至2026年底前交運第一批飛彈。