徐巧芯問飛彈燃料過氯酸銨　李世強稱錯誤訊息

“防長”顧立雄（左)與“中科院長”李世強。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月17日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍“立委”徐巧芯今天在“立法院”“外交及國防委員會”質詢時，引用媒體報導質疑，中科院進口的大批量過氯酸銨含磷量過高。但中科院院長、中將李世強一聽到這個議題時臉上出現笑容說，“委員，我跟你報告，過氯酸銨碰到磷就爆炸”，“這個報導就是一種錯誤訊息報導，委員不用相信它，真的。”



《菱傳媒》日前報導，中山科學研究院去年向美國大廠購買大批量過氯酸銨（Ammonium perchlorate），因應“國防部”編列新台幣2400億元打造抗中飛彈，但該批過氯酸銨磷成份過高，製成固體燃料填裝到各式飛彈、火箭後，會出現燃燒速度不一狀況，導致飛彈無法達到預期射程。



徐巧芯今日質詢時引用這個報導稱，中科院是否放水沒有按照合約送驗？其次，是否有磷含量超標嚴重問題，第三、是否有廢品過多，200噸放在廠區問題？



李世強答覆說，“委員，我直接很簡單回答，過氯酸銨是個強烈氧化劑，如果過氯酸銨碰到磷，馬上就爆炸了。怎麼可能過氯酸銨裡面含磷呢？所以這個報導就是一種錯誤訊息報導，委員真的不用相信它，真的。”



徐巧芯還不放棄說，接下來有2400億抗中飛彈，去年向美國太平洋公司進口163噸，市價台幣8千萬的過氯酸銨，有無按合約送驗？



李世強說，過氯酸銨只是製造固態火箭的一個前驅物質，所有的過氯酸銨，不管是台灣或進口的，都必須經過我們再精煉，之後才能用在固態火箭上，所以前驅物質在精煉過程自然會有我們的工法，這跟驗收無關。如果製造不成當然就退貨，當然有檢驗。



徐巧芯追問，是第三方抽驗嗎？李世強又露出笑容說，再強調一遍，過氯酸銨是自造固態火箭的前驅物質，我們所謂檢驗，就是在再煉化過程中，只要它的煉化有問題的話，就代表它的成分有問題。過氯酸銨很簡單，就是過氯酸和銨水的混合物，在精煉過成中間，能夠精煉多少出來，就是它的成分有多少。我們現在兩個來源，一個從美國進口，一個從台灣的中國石化，事實上，美國進口的原料比中國石化好，而且中國石化是我們輔導的。



徐巧芯指出，有吹哨者拿去SGS檢驗，送來的樣品在鈣跟磷部分是2.2比1，她追問正常的話，鈣跟磷比例應該多少？李世強一聽又露出笑容說，“委員，我再強調一遍，過氯酸銨碰到磷，它就直接爆炸了”。



徐巧芯不放棄說，那這份SGS是爆炸時候做的嗎？李世強說，這個檢驗報告，他真的建議這個報告，我們要再事實查核一下。“我認為這份報告，應該有些錯誤的”。



他強調，我們的工法，我們非常有信心，這是製造所有“國防”工業的基礎，中科院對對我們自己的火工相當有信心。我們也相信我們精煉出來的固態火箭。