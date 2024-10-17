屏東藍軍捍衛原民禁伐補助　點名綠營這2人

無黨籍與國民黨屏東縣7議員召開“捍衛原民禁伐補助 族群共榮共好”記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東10月17日電（記者 蔣繼平）2025年度政府總預算案卡關，朝野和解飯破局。屏東縣無黨籍與中國國民黨籍等7議員17日聯合召開“捍衛原民禁伐補助 族群共榮共好”記者會，要求“行政院”依法編列原住民禁伐補償。無黨籍屏東縣議員周陳曉玟更點名出身屏東的“原民會主委”曾智勇及綠委伍麗華，護航執政黨的言行踐踏原住民的尊嚴，更讓家鄉的父老汗顏傷透了心。



今年6月“立法院”三讀通過原住民禁伐補償提高至新台幣6萬元，“行政院”送至“立法院”的政府2025年度總預算案，卻未編足相關預算。全台禁伐補償面積為72587公頃，其中屏東縣受限面積高達27917公頃，佔全台38%，是受影響最大的縣市。



因攸關原住民權益議題，在無黨籍屏東縣議員越秋女、周陳曉玟號召，無黨籍屏東縣議員李紀財、國民黨屏東縣議員李世淦、黃明賢、蘇資婷、潘翠雲等人在屏東縣議會會議室共同召開記者會，要求“行政院”依法編列原住民禁伐補償。



越秋女表示，被禁伐的土地，明明是族人的財產，卻完全不能使用，無法賴以為生，一不小心還會被開罰。經過十幾年的時間終於三讀通過，結果今年“立法院”修法後，卻看到“行政院”不依法編列預算，這叫屏東的族人情何以堪。



周陳曉玟指出，原住民主委曾智勇及民進黨原住民“立委”伍麗華，兩人都當過屏東縣原民處長，更應該知道依法行政的重要性，但當“行政院長”卓榮泰說“禁伐補償是浪費公帑”及“禁伐補償修法是“違憲”的歧視言論時，沒有挺身而出仗義執言，還替歧視原住民的政黨擦脂抹粉，言行踐踏了原住民的尊嚴，更讓家鄉的父老汗顏傷透了心。